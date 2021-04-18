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عمر شويل - جدة تأخر صرف المكرمة الملكية|| متي يتم صرفها والتوقعات حول آلية تسليمها، وذلك حيث يتم صرف المكرمات الملكية في كل عام وخاصةً بشهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور، وذلك لمساعدة محدودي الدخل والفقراء على أن يتم صرفها في بداية أو منتصف الشهر الكريم، حيث تهدف المملكة إلى تحسين الوضع المادي للأسر الأكثر فقراً وحاجة وأيضاً والمتضررين من الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لمساعدتهم على توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث تصل مقدار المساعدات المقدمة إلى مليار و 600 ألف ريال سعودي، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط الاستعلام عن صرف المكرمات الملكية لشهر رمضان وطريقة الاستعلام، بالإضافة إلى شروط الحصول على المكرمات الملكية.

شروط استحقاق المكرمة الملكية في شهر رمضان 1442

حيث تعد المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز عيدية عيد الفطر المبارك للأسر محدودي الدخل والمحتاجة، وذلك بصرف مبلغ ألف ريال سعودي لأصحاب المعاش وصرف 500 ريال للتابعين له، حيث تصرف المكرمة الملكية بشروط معينة كالتالي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية كما يجب على المتقدم لتلقي المساعدات ألا يكون صاحب ملك أو أرض أو عقار. كذلك يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام كما يجب أن يكون من محدودي أو معدومي الدخل كذلك ألا يكون قد استفاد من المعاش الاجتماعي بالإضافة إلى ألا يكون الشخص تواجد خارج المملكة أكثر من 90 يوماً متتالية . كذلك يمكن للفئات التالية الاستفادة من الدعم وهم المطلقات والأرامل والفقراء وكبار السن رجالا ونساء، بالإضافة إلى أصحاب الإعاقة الجزئية والكلية وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا أسر السجناء.

متي صرف المكرمة الملكية وتوقعاتها بشهر رمضان؟

حيث توقع العديد من المواطنين أن صرف المكرمة الملكية لهذا العام بعد إيداع مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، حيث تم إيداع معاش التضامن في بداية شهر رمضان والموافق 13 أبريل، ولذلك يتوقع الجميع أن يتم صرفها خلال منتصف رمضان ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي إلى الآن عن موعد محدد لصرف مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز.

خطوات الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية 1442

وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بالخطوات التالية للاستعلام عن المكرمة الملكية كالآتي: