طريقة الحصول على قرض أونلاين من شركة تسهيل 1442 بسهولة بدون تحويل راتب أو كفيل

نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل الحصول على قرض أونلاين بكل سهولة من شركة تسهيل المشهورة بالخدمات المالية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بإجراءاتها السهلة والسريعة وذلك للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يمكن الحصول على القرض بكل سهولة وتسديده على أقساط ميسرة دون تحويل الراتب أو الحاجة إلى كفيل، وتعتبر هذه الشركة من أهم الشركات التي تتعامل بما يناسب أحكام الشريعة الإسلامية، وتساعد المواطنين والمقيمين أيضاً داخل المملكة السعودية.

طريقة التقديم على قرض أونلاين من تسهيل

يمكن لجميع الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض سهل وسريع التقديم عليه أونلاين من خلال الدخول على موقع شركة تسهيل والدخول على القرض وملئ نموذج طلب القرض، وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ويمكن للأشخاص الذين لا يحبون التعامل أونلاين التقديم على القرض من خلال الذهاب إلى أحد فروع شركة تسهيل في مدن المملكة السعودية وتقديم الأوراق المطلوبة هناك.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض شركة تسهيل

يجب تقديم بعض الأوراق والوثائق اللازمة للحصول على قرض سهل وسريع بدون تحويل راتب أو الحاجة إلى كفيل، ومن أهم هذه الأوراق ما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم إذا كان مواطن سعودي، وتقديم الإقامة إذا كان وافد.

كشف الحساب البنكي الخاص بالعميل المتقدم لآخر ثلاثة شهور.

بطاقة بها مختصر الدخل الشهري الخاص بالعميل.

الشروط اللازمة للحصول على قرض تسهيل