خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 2021 عبر الانترنت

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة مدرستي 2021 تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات الهامة عبر الإنترنت والتي يبحث عنها بشكل دائم لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالمملكة السعودية حيث قامت وزارة التعليم بالمملكة بإنشاء هذه المنصات التعليمية حتى يتمكنوا من استكمال الصفوف الدراسية بعد أن تم تعليق الدراسة داخل البلاد منذ فترة طويلة

وبالتالي يتمكن جميع الطلاب على مستوى المراحل التعليمية من استكمال دراستهم من خلال منصة مدرستي، لهذا سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في منصة مدرستي بالخطوات المطلوبة التي ازداد البحث عنها في الفترة الاخيرة بشكل كبير للغاية من قبل الطلاب وأولياء الأمور لكي يتمكنوا من الدخول بشكل صحيح لاستكمال دراستهم المقررة عليهم في كافة الصفوف الدراسية.

التسجيل في منصة مدرستي 2021

يمكن لجميع الطلاب والطالبات تسجيل الدخول على منصة مدرستي والتسجيل فيها من خلال اتباع بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول عبر نظام نور من خلال استخدام اسم ولي الأمر وسوف تظهر لك الأسماء في القائمة بعد ذلك تضيف الرقم السري وتقوم بتحديد اسم صاحب الحساب ثم الضغط عليه وسوف يتم إرسال الاسم والرقم السري على الجوال الخاص بك والذي قمت قبل ذلك بتسجيل الدخول به في تطبيق توكلنا.

برامج مايكروسوفت تايمز

يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال برامج مايكروسوفت أوفيس عبر الإنترنت عن طريق تحميلها من خلال الموقع الرسمي مايكروسوفت تيمز التابع لوزارة التعليم السعودي، ويمكن أيضا تنزيلها على الهواتف الذكية بجميع أنواعها وبالتالي يفضل تحميل هذه البرامج حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من استكمال المناهج المقررة عليهم في حالة عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى المنصة التعليمية مدرستي.