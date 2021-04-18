طريقة انشاء حساب والتسجيل في منصة احسان الخيرية بالمملكة |ehhsan

منصة إحسان للأعمال الخيرية تحاول المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير كافة الخدمات لمواطنيها، بالإضافة إلى جهودها في رفع المستوى المعيشي من خلال توفير المساعدات الكمالية المختلفة، ومؤخراً تم توفير منصة تحمل أسم “منصة إحسان”، وهي من المنصات المخصصة للتبرع بالمملكة، وتوزع تلك المنصة أموال التبرع على الكثير من الجهات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن، ويمكننا استعراض تلك الخدمات وطريقة التبرع عبر المنصة من خلال مقالنا.

جهود المملكة عبر منصة احسان

تحاول حكومة المملكة السعودية توفير كل ما يمكن من أجل المواطنين السعوديين، ومن أشكال تلك المساعدات هي “منصة إحسان” والتي تبرع من خلالها ولي العهد بمبلغ وصل إلى 10 مليون ريال سعودي، مما ساهم في تسجيع الكثير من القادرين على التبرع بمبالغ طائلة، ويتم الإشراف على تلك المنصة من قبل جميع وزارات المملكة (وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة التعليم – وزارة العدل – وزارة الإسكان) وغيرهم الكثير من الوزارات، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي.

الخدمات المقدمة من منصة إحسان الخيرية

لا تقتصر مساعدات منصة إحسان على منح المحتاجين مساعدات مالية لفقط، حيث يتم تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات، ومن أهمها:

توفير المنح المالية للقطاع التعليمي.

توفير خدمات العلاج بالمؤسسات الطبية.

تقديم مساعدات مالية للمحتاجين.

إنشاء مشاريع بيئية وتنموية.

تقديم مساعدات لتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.

سد ديون الغارمين والغارمات.

توفير معونات مالية للأسر تحت خط الفقر

طريقة إنشاء حساب بمنصة إحسان 1442

يمكنك كمتبرع القيام بإنشاء حساب للتبرع عبر منصة “إحسان” الخيرية، وتلك أحدث الخدمات المقدمة من المملكة العربية السعودية، أما طريقة إنشاء الحساب فهي:

أدخل على “منصة إحسان” الخيرية هنا.

قم بكتابة بياناتكم الشخصية (اسمك – رقم هاتفك – بريدك الإلكتروني – رمز التحقق).

وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “إنشاء حسابك”.

ويمكنك حينها القيام كمتبرع إيداع تبرعك عبر المنصة، كما سيتم إرسال لك رسالة نصية تؤكد إيداعك لمبلغ التبرع.