منصة مدرستي رابط الدخول login.. موعد بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم

تنطلق اليوم اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر منصة مدرستي رابط الدخول ، حيث ستبدأ اختبارات المرحلتين الأساسيتين في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي، وستكون جميع الاختباراات عن بعد لكافة الطلاب والطالبات في هاتين المرحلتين، وللاهتمام الزائد برابط الدخول لمنصة مدرستي وفرناه لكم من خلال هذا التقرير.

متى إجازة عيد الفطر للمتوسطة والثانوية في المملكة

ستكون بداية إجازة العيد للطلبة يوم السابع عشر من رمضان للعام 1442 هــ، والمصادفة ليوم التاسع والعشرين من نيسان إبريل 2021 من يوم الخميس، أي بعد إحدى عشرة يوم، يذكر أن الطلبة قاموا بتأدية ما يقارب 500 مليون اختبار لمختلف الصفوف، كما تستمر بوابة مدرستي بعمل الحصص والمراجعات في فترة الاختبارات، وذلك من أجل دعم التحصيل الدراسي للطلبة وتعزيز المهارات ورفع كفاءة الطلبة ورفع نواتج التعلم لديهم.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشرة لعمل الاختبارات النهائية

يستطيع جميع الطلاب والطالبات في المرحلتين الثانوية والمتوسطة تسجيل الدخول في بوابة منصة مدرستي عبر صفحة مدرستي تسجيل الدخول وزارة التعليم ، من جهة أخرى ستكون هذه الاختبارات بمثابة الاختبارات النهائية للجميع، على أن تبدأ عطلة عيد الفطر بعد انتهاء الاختبارات النهائية 1442 مباشرة.

موعد رصد درجات الطلاب في نظام نور الالكتروني

هذا وقد وجهت وزارة التعليم السعودية إلى أنه سيتم البدأ برفع الدرجات للطلبة بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل نيسان 2021، والذي سيصادف يوم الخميس السابع عشر من رمضان، بحيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الاختبارات النهائية عبر نظام نور التعليمي، يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية أجرت بعض التعديلات بخصوص مواعيد الاختبارات والإجازات للطلاب في منتصف شعبان الماضي، حيث قامت بتقديم المواعيد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.