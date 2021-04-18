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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احسان ehsan.sa وكيفية تقديم طلب مساعدة وسداد ديون وتمويل مشاريع عبر المنصة في المقال التالي
منصة احسان ehsan.sa وتقديم طلب مساعدة وسداد ديون عبر المنصة منصة إحسان الخيرية اهتم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يقوم بإطلاقها، ومن وقتها وازدادت مهام البحث عبر محركات بحث جوجل من قبل المواطنين السعوديين من أجل التعرف على خطوات التسجيل في منصة احسان الخيرية، وكثرت التساؤلات حول ذلك، حيث أنها عبارة عن منصة خيرية معروفة منذ وقت طويل، نظراً لما تقوم بتقديمه من خدمات متعددة لكافة المواطنين السعوديين بهدف أن تقوم مساعدتهم وتوفر لهم جميع الخدمات التي يكونوا بحاجة لها، ونحن هنا بدورنا لنوفيكم بخطوات التسجيل والقيام بتفعيل حساب عبر المنصة، حتى يبادروا في التسجيل وتقديم التبرعات من ضمن الحملة المقامة لجمع أكبر عدد من التبرعات لمساعدة المحتاجين.
منصة احسان ehsan.sa وتقديم طلب مساعدة وسداد ديون عبر المنصة
تهتم منصة احسان الخيرية على أن تقدم الحلول المبتكرة الجديدة والمتطورة حتى تتمكن من أن تبني منظومة فاعلة عن طريق الشركات بين القطاع الخاص وبين الحكومي، من خلال دورها في دعم تقديم الأعمال الخيرية، بحيث اهتمامها بأن تقدم الدعم للقطاع الغير ربحي من أجل الدخول لمجمل الناتج المحلي، حيث أن القيام بالتقديم عبر منصة إحسان الخيرية سهل وبسيط، وبمصداقية وأمانة، حيث أن المنصة تهتم بأن تحقق أهدافها، في أن تحفز قيم الانتماء للوطن من قبل المواطنين السعوديين، وعلى أن تدعم العمل الإنساني وتقوي العلاقة بين الأفراد بالمملكة وبين الكثير من الجهات الحكومية والوزارة المتنوعة كلهم يد واحدة في تقديم الأعمال الإنسانية والخيرية بأن تنهض بالمجتمع وتوفر احتياجات المحتاجين ويتمتعوا بمواجهة صعوبات المعيشة.
التقديم بمنصة احسان الخيرية
يوجد عدة خطوات بسيطة لكي يتم التسجيل في منصة احسان الخيرية وهي كالتالي:-
- أولاً يتم الولوج مباشرة للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة (احسان الخيرية).
- من ثم عليك بالنقر على أيقونة التسجيل التي توجد بأعلى الصفحة.
- سوف تنتقل مباشرة بالصفحة الخاصة بالتسجيل بالمنصة.
- من ثم يتم النقر على إنشاء حساب.
- بعد ذلك قم بإضافة اسم المستفيد.
- إضافة البريد الإلكتروني.
- إضافة رقم الهاتف.
- إضافة رمز التحقق.
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