نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت 1442 minecraft منصة مدرستي رابط الدخول مسابقة مدرستي تُبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت minecraft من الالعاب التي حازت على 500 مليون عملية تثبيت من مستخدمين اللعبة، وأصبحت الآن بعد إعلان وزارة التعليم عن مسابقة مدرستي تُبرمج من أهم ما يهتم به الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية بتعاون الوزارة مع شركة مايكروسوفت اوفس بإطلاق مسابقة ماين كرافت التعليمية 2021- 1442 وهي من خلال منصة مدرستي رابط الدخول للمنصة لمعرفة مراحل المسابقة.

لعبة ماين كرافت minecraft

لعبة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Editio يتم منها الاشتراك في مسابقة مدرستي تُبرمج والتي تقوم على:

الاهتمام بتحقيق رؤية المملكة 2030 في استخدام ثقافة البرمجيات الحاسوبية

العمل على تطوير مهارات الطلاب والطالبات في البرمجيات

تعمل اللعبة على تعزيز المشاركة بين كلا من الطالب وولي الأمر والمعلم

اكتشاف المواهب الرقمية في الطلاب عن طريق البرمجيات لاستثمارها وتنمية تلك المواهب

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

يتم الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية، ووضع بالخطوات كيفية التسجيل في منصة مدرستي وإنشاء حساب والذي يتطلب كتابة البيانات الاساسية من رقم الهوية أو الاقامة ثم رقم الجوال، وبعذ ذلك التاشير على رمز التحقق (أنا لست روبرت) ثم زر تحقق.

يحولك بعد ذلك للخطوة الثانية وهي التحقق من البيانات الأساسية

ثم خطوة تأكيد الحساب

كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

بعد انشاء حساب في منصة العودة للمدارس تحتاج إلى الدخول على مسابقة مدرستي تُبرمج وقد وضعت المنصة كيفية الاشتراك من المعلم فوضعت فيديو إرشادي بموقع مدرستي، كما وضعت دليل إرشادي للطالب، وهذا فيديو يشرح اللعبة.

كيفية دخول ماينكرافت الإصدار التعليمي

يتم الدخول على رابط ماين كرافت التعليمية، وتنزيل اللعبة بحسب نظام جهازك

ثم الدخول واختيار إحدى الانشطة في ماينكرافت وهي ساعة برمجة

يمكنك تفعيل ساعة برمجة بشكل فردي أو مع معلمك

ثم إرسالة شهادة التفعيل (ساعة برمجة) لمعلمك

رحلة تفعيل مسابقة ساعة برمجة

كما وضعت منصة مدرستي العودة للمدارس شرح عن رحلة تفعيل ساعة برمجة لمداري التعليم العام، والذي ينتهي التسجيل بها 17 رمضان 1442 هـ، وعن رحلة الطلاب من هذه الصورة.

لعبة ماينكرافت التعليمية متوافرة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، أو الحاسوب المحمول والأيباد بنظام تشغيل ويندوز 10، وللهواتف الذكية.