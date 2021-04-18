نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لبرنامج فني رعاية مرضي 1442 في المقال التالي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، من الوزارات التي تقدم عدد من الخدمات للمواطنين السعوديين، وتسعي دائماً لتحقيق أعلى مستوي من الكفاءة في تقديم الخدمة، لذلك يوجد عمليات بحث مكثفة لمعرفة أخبار الوزارة وأهم الخدمات التي تقدمها، مثل الإعلان عن وظائف وبرامج تدريب مؤهلة للتوظيف، ونحن اليوم نستعرض معكم التقديم على برنامج فني رعاية مرضي، الذي تم الإعلان عنه من الموارد البشرية وحددت موعد التسجيل، والرابط الإلكتروني والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم.
رابط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي
موعد التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي 1442
يبدأ التسجيل الإلكتروني لبرنامج فني رعاية مرضي، من يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
البرامج التي تدعمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع مختلف الجهات لتقديم عدد من البرامج التدريبية، والمؤهلة للتوظيف عقب اجتيازها، مثل التسجيل لبرنامج الأمن الصحي الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تعاونت مع وزارة الموارد البشرية في برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان، ويأتي هذا التعاون الذي تقوم به الهيئة ضمن تنفيذ رؤية التطوير والتحديث لعام 2030، التي تدعمها القيادة السياسية بالمملكة لتحسين مستوي معيشة المواطن، وتوفير وتوطين الوظائف بمختلف التخصصات.
التخصصات المطلوبة
- درجة البكالوريوس في “تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية”.
شروط التسجيل والقبول لبرنامج فني رعاية مرضي
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين، أو ممن ينطبق عليهم شروط المواطنة.
- ألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال أل 90 يوم السابقة على التقديم.
- أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات السابق ذكرها بمعدل لا يقل عن 3 من 5.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لبرنامج فني رعاية مرضي 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.