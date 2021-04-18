الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لبرنامج فني رعاية مرضي 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، من الوزارات التي تقدم عدد من الخدمات للمواطنين السعوديين، وتسعي دائماً لتحقيق أعلى مستوي من الكفاءة في تقديم الخدمة، لذلك يوجد عمليات بحث مكثفة لمعرفة أخبار الوزارة وأهم الخدمات التي تقدمها، مثل الإعلان عن وظائف وبرامج تدريب مؤهلة للتوظيف، ونحن اليوم نستعرض معكم التقديم على برنامج فني رعاية مرضي، الذي تم الإعلان عنه من الموارد البشرية وحددت موعد التسجيل، والرابط الإلكتروني والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم.

رابط التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي

موعد التسجيل لبرنامج فني رعاية مرضي 1442

يبدأ التسجيل الإلكتروني لبرنامج فني رعاية مرضي، من يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

البرامج التي تدعمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع مختلف الجهات لتقديم عدد من البرامج التدريبية، والمؤهلة للتوظيف عقب اجتيازها، مثل التسجيل لبرنامج الأمن الصحي الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تعاونت مع وزارة الموارد البشرية في برنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان، ويأتي هذا التعاون الذي تقوم به الهيئة ضمن تنفيذ رؤية التطوير والتحديث لعام 2030، التي تدعمها القيادة السياسية بالمملكة لتحسين مستوي معيشة المواطن، وتوفير وتوطين الوظائف بمختلف التخصصات.

التخصصات المطلوبة

درجة البكالوريوس في “تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، أحياء دقيقة، كيمياء حيوية”.

شروط التسجيل والقبول لبرنامج فني رعاية مرضي