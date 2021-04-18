التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 والتقديم علي مساعدة مالية وتسديد قروض

التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442 أصبح متاح الآن عبر شبكة الانترنت، بالأخص بعد أن تم طرح الحملة الوطنية للتبرعات من أجل تقديم الكثير من الأعمال الخيرية لخدمة المواطنين السعوديين والأسر المحتاجة ولسداد ديونهم، والتي قد تم القيام بها تحت إشراف سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، وأول من تبرع بقيمة 20 مليون ريال للحملة، ويليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تبرع لمنصة احسان بمبلغ مالي يقدر بقيمة 10 مليون ريال، والشغل الشاغل للمواطنين السعوديين الآن كيفية التقديم في منصة إحسان من أجل التبرع بها ومساعدة المحتاجين.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1442

تعتبر منصة احسان الخيرية من احدى المنصات الإلكترونية الرسمية والتي قد تم تأسيسه بهدف أن يقوموا بمساعدة الفقراء والأسر المحتاجة، مما جعل كافة المواطنين يبحثون عن خطوات التسجيل بمنصة احسان، وهذا حتى تستطيع المنصة من أن توفر جميع الكثير من الخدمات والأعمال الخيرية للمواطنين التي تساعدهم وتوفر لهم جميع الأعمال والخدمات التي يكونوا بحاجة لها، ويتبرع عليها عدد كبير من التبرعات المالية التي تعدت 250 ألف ريال، من الكثير من المؤسسات والجهات المتنوعة، ومن بينها تبرع الملك سلمان وابنه سمو الأمير محمد فقد تبرع الاثنين بمبلغ مالي يقدر بقيمة 30 مليون ريال، كما أن شركة أرامكو تبرعت بمبلغ 15 ريال سعودي، كما أن تحفز من روح التعاون والوطنية بين المواطنين السعوديين في مساندة بعضهم البعض.

أهداف منصة احسان الخيرية

لا تقتصر منصة احسان علي المساعدات المالية فقط بل تعمل علي تقديم الكثير من المساعدات المختلفة مثل:-

تسديد الديون للغارمين.

تحسين المعيشة لمستوي الاسر الفقيرة.

مساعدة في انشاء مشروع.

تقديم مساعدات للمحتاجين.

توفير العلاج في المؤسسات الطبية.

وغيرها الكثير من المساعدات الاخري التي توفرها المنصة لمساعدة المواطنين في السعودية.

التسجيل بمنصة احسان الخيرية

صرحت الحكومة الوطنية بتوفير رابط واحد مباشر يستطيع المواطنين من خلالة التسجيل في منصة احسان الخيرية، وقامت المنصة بوضع بعض الخطوات للقيام بوضع التبرعات لبعض الجهات بالكثير من محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية المتنوعة للمساهمة بالحملة الوطنية لتقديم الأعمال الخيرية للمواطنين المحتاجين من خلال الآتي:-