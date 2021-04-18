“سكني”: أكثر من 21 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي خلال الربع الأول 2021

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج “سكني” أن أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغت أكثر من 21 ألف أسرة.

وبلغ إجمالي الأسر المستفيدة من “سكني” خلال الربع الأول 2021، أكثر من 70 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج.

ويوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدة مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال لتوفير أكثر من 30 تصميم.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري.

يذكر أن “سكني” تمكّن منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020 من خدمة أكثر من 1,1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية، ويواصل البرنامج توفير مخططات الأراضي والبالغ عددها 218 مخططاً تتضمن 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 97 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.