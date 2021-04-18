بلادي – الرياض :
أعلنت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الأحد)، بدء عدد من الخطاطين السعوديين في خط المصحف الشريف وأحاديث “الأربعون النووية”.
وقالت الدارة، إن هذا العمل يأتي تنفيذاً لمخرجات ملتقى خط الوحيين الشريفين في المملكة، مبينة أن الخطاطين سيواصلون العمل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأطلقت الدارة في أبريل الماضي، ملتقى خط الوحيين الشريفين، لتعريف الخطاطين بطريقة كتابة المصحف الشريف والسنة النبوية وضوابط هذه الكتابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأيدي خطاطين سعوديين.. “دارة الملك عبد العزيز” تعلن بدء خط المصحف الشريف والأربعين النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.