بأيدي خطاطين سعوديين.. “دارة الملك عبد العزيز” تعلن بدء خط المصحف الشريف والأربعين النووية

بلادي – الرياض :

أعلنت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الأحد)، بدء عدد من الخطاطين السعوديين في خط المصحف الشريف وأحاديث “الأربعون النووية”.

وقالت الدارة، إن هذا العمل يأتي تنفيذاً لمخرجات ملتقى خط الوحيين الشريفين في المملكة، مبينة أن الخطاطين سيواصلون العمل حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأطلقت الدارة في أبريل الماضي، ملتقى خط الوحيين الشريفين، لتعريف الخطاطين بطريقة كتابة المصحف الشريف والسنة النبوية وضوابط هذه الكتابة.