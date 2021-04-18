بلادي – الرياض : نشر حساب “صور آل سعود”، صورة حديثة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبد العزيز. وكان المواطنون قد هنأوا عبر موقع “تويتر” أمس (السبت)، ولي العهد، بمولوده الجديد الذي أطلق عليه اسم عبد العزيز تيمنًا بجده الملك المؤسس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة حديثة لولي العهد والأمير سلطان بن محمد بن مشعل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.