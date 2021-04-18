بلادي – الرياض :
تداول ناشطون صورًا لطالبات من جامعة جازان وهن يفترشن الأرض لأداء الاختبارات، فيما فتحت الجامعة تحقيقا في الواقعة.
وأطلق طلاب وطالبات الجامعة عدة أوسمة موجهة لإدارة الجامعة يطالبون فيها بحقوقهم بتوفير أماكن مهيأة للاختبارات، ومراعاة التدابير الوقائية في ظل جائحة “كورونا” متداولين صورًا تظهر تكدس الطلاب في الصالات والممرات بداخل الجامعة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة موسى محرق، إن الجامعة رصدت صورة الطالبات وهن يجلسن على الأرض لأداء الاختبارات، مؤكدا أن الجامعة لا تقبل على الإطلاق بهذا المشهد، مقدمًا اعتذار الجامعة للطلبة.
وأوضح أن رئيس الجامعة أصدر توجيها عاجلا بتشكيل فريق للتحقيق في الأمر، وأنه سيتم نشر نتائجه بشكل عاجل فور صدوره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة لطالبات جامعة جازان يؤدين الاختبارات جلوساً على الأرض وفي الممرات.. و”الجامعة” تعتذر وتحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.