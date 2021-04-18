صورة لطالبات جامعة جازان يؤدين الاختبارات جلوساً على الأرض وفي الممرات.. و”الجامعة” تعتذر وتحقق

بلادي – الرياض :

تداول ناشطون صورًا لطالبات من جامعة جازان وهن يفترشن الأرض لأداء الاختبارات، فيما فتحت الجامعة تحقيقا في الواقعة.

وأطلق طلاب وطالبات الجامعة عدة أوسمة موجهة لإدارة الجامعة يطالبون فيها بحقوقهم بتوفير أماكن مهيأة للاختبارات، ومراعاة التدابير الوقائية في ظل جائحة “كورونا” متداولين صورًا تظهر تكدس الطلاب في الصالات والممرات بداخل الجامعة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة موسى محرق، إن الجامعة رصدت صورة الطالبات وهن يجلسن على الأرض لأداء الاختبارات، مؤكدا أن الجامعة لا تقبل على الإطلاق بهذا المشهد، مقدمًا اعتذار الجامعة للطلبة.

وأوضح أن رئيس الجامعة أصدر توجيها عاجلا بتشكيل فريق للتحقيق في الأمر، وأنه سيتم نشر نتائجه بشكل عاجل فور صدوره.