“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية وأتربة مثارة بعدة مناطق.. وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مكة

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بأتربة مثارة وأمطار رعدية في عدد من المناطق، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في أخرى.

وأوضح المركز أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ في مكة المكرمة عند التاسعة صباحاً وفي المدينة المنورة 12ظهراً، وتستمر الحالة حتى العاشرة مساء.

وأضاف أن عدداً من المدن بمنطقتي الباحة وعسير ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، لافتاً إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساء.

وقال إنه يتوقع أن تشهد مدن الطائف وأضم والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 10 مساء.