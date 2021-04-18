بلادي – الرياض :
أكد مختصون، احتواء التين المجفف على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لافتين إلى أنه يمكن أن يكون بمثابة وجبة صحية خفيفة.
وأوضح تقرير نشره موقع مجلة “فوود إن دي تي في” الهندية، أن التين المجفف، مصدر غني بالألياف، التي تعد جزءًا أساسيًّا من نظامنا الغذائي اليومي، وبالتالي يساهم في إدارة الوزن، ويعمل على تلبية احتياجات الجسم من الكالسيوم، بما يحسن من صحة العظام.
وأشار التقرير إلى أن الألياف الموجودة في التين، تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع الثاني، ولفت إلى اعتباره من أفضل مصادر البوتاسيوم، وبالتالي يحافظ على ضغط الدم.
وأضاف أن التين المجفف يميل إلى إبطال الآثار الضارة للصوديوم، بالإضافة إلى أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم، يساعد في الحماية من أمراض القلب والكلى، ويساعد في القضاء على الجذور الحرة، والتي تؤدي إلى انسداد الشرايين على المدى الطويل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة خفيفة صحية.. التين المجفف يمد الجسم بكل هذه العناصر الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.