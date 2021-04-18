“الصحة”: أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح “كورونا” تم تقديمها حتى الآن

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، وصول الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد حتى الآن إلى أكثر من 7 ملايين جرعة.

وقالت الوزارة إن هذه الجرعات تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 مركزاً للتطعيم موزعة في مختلف مدن ومحافطات ومناطق المملكة، مجددة الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق “صحتي”.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.