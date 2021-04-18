طريقة التسجيل في نفاذ والحصول على قرض ب150 ألف ريال سعودي بأقل فائدة

طريقة التسجيل في نفاذ الوطني، يبحث الكثير من الشباب عن طريقة التسجيل في منصة نفاذ، والتي تتيح لك الحصول على قرض وتمويل لمشروعك بمبلغ قد يصل إلى 150 ألف ريال سعودي بأقل فائدة ممكنة وأسهل خطة سداد، تابعوا معنا في موقعكم المتميز ثقفني لتتعرفوا على الطريقة والشروط.

طريقة التسجيل في نفاذ

يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم العديد والعديد من خطط التمويل والقروض للأشخاص الذين يخططون لبدء مشروعهم الخاص، وهذا عن طريق تقديم قروض بأسهل الشروط وأسهل الطرق للسداد وبأقل فائدة، ولكن قبل أن تقدم بطلب للحصول على التمويل من نفاذ يجب أن تمتلك حساب في أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

طريقة عمل حساب في أبشر

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بأبشر من الرابط أبشر-Absher>

اضغط على “أفراد”.

ستذهب إلى صفحة تسجيل الدخول اضغط على “مستخدم جديد”.

اضغط البيانات المطلوبة للتسجيل في أبشر (رقم الهوية، رقم الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، إلخ).

اضغط على التالي.

سيتم إرسال رسالة تحقق إلى الرقم الذي سجلت به.

قم بالتحقق من الرسالة، وهكذا تكون قد انشأت حسابا جديدا في أبشر.

التسجيل في منصة نفاذ

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية السعودي.

اضغط على “تسجيل دخول”.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

سيتم نقلك إلى صفحة نفاذ الوطني.

اكتب رقم الهوية الخاص بك في خانة اسم المستخدم، وقم بكتاب كلمة السر الخاصين بحسابك في أبشر.

ادخل رمز التحقق الظاهر لديك ثم اضغط على تسجيل دخول.

من شريط القوائم اختر “رئيسية”.

اختر “إضافة طلب جديد”.

اضغط على “طلب الحصول على تمويل جديد”.

اختر الخطة التي تريد التقديم عليها ثم اقرأ الشروط والأحكام واضغط على زر التعهد بأنك قمت بالقراءة.

اختر فرع البنك الذي تريد استلام التمويل والتعامل من خلاله.

اضعط على موافق.

وهكذا تكون قد قدمت طلب للحصول على قرض من نفاذ، ويمكنك متابعة حالة الطلب من الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية أو من خلال موقع أبشر، كما هو موضح أعلاه بالفيديو.

ما هي منصة نفاذ

نفاذ هي عبارة عن خدمة تقوم الحكومة السعودية بتقديمها للأشخاص العاطلين عن العمل والأشخاص أصحاب الرواتب الأقل من 10 آلاف ريال، والغير قادرين على تمويل مشروعاتهم الخاصة، وتقدم قروض تبدأ من 10 آلاف ريال حتى 150 ألف ريال وفق الضوابط التي يضعها البنك، وتقدمها بأسهل خطة للسداد والفائدة.