شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 907 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 404970 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 388702 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6823 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :