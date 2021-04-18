رابط تسجيل فرجت لتسديد الدين من خلال منصة إحسان الخيرية

رابط تسجيل فرجت هو رابط يهتم بمعرفته فئة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخدمة فرجت هي خدمة مقدمة من قبل وزارة الداخلية السعودية والهدف منها هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين من التبرع إلي الأفراد المحكوم عليهم بالسجن في قضايا مالية، وتعزيز روح التعاون بين الفراد داخل المملكة ، حيث تستقبل فرجت التبرعات المالية وجمع الأموال التي لا يستطيع السجين توفيرها ودفعها للإفراج عنه، وتقوم منصة فرجت ببعض الخدمات الأخري وهي إمكانية البحث عن الأسر المدينة والأشد احتياجا و المستحقين للتبرع والمساعدة، ويمكن للمتبرعين التسجيل في خدمة فرجت عن طريق منصة إحسان الخيرية وأبشر الالكترونية، ويمكن مساعدة الأسر المستحقة بسداد جزء من الديون أو سداد الدين كاملاً.

رابط تسجيل فرجت لتسديد الدين عن طريق منصة إحسان

يمكن للمتبرعين اتباع بعض الخطوات البسيطة للتسجيل في فرجت لتسديد دين المسجونين من خلال منصة إحسان وهي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة إحسان للأعمال الخيرية.

يجب الضغط علي أيقونة “تسجيل الدخول”

يجب كتابة الاسم و البريد الالكتروني ورقم الجوال الخاص بالمتبرع.

كتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

الضغط علي إنشاء حساب.

يجب الضغط علي أيقونة “فرص التبرع”.

يجب الضغط عل أيقونة “فرجت” واختيار البرنامج المراد التبرع فيه.

إدخال وسيلة الدفع الالكترونية .

وسائل الدفع الالكتروني في منصة إحسان الخيرية

بعد إتمام الخطوات السابقة أعلاة يتم إرسال رسالة علي الجوال الخاص بالمتبرع ويمكنه بعد إتمام تلك الخطوات التبرع بشكل فوري ويجب علية اختيار وسيلة الدفع التي تتناسب معه وهي كالتالي:

بطاقات ماستر كارد.

بطاقات الفيزا.

بطاقات مدي.

أبل باي.

الحسابات البنكية.

رابط تسجيل فرجت من خلال منصة ابشر الالكترونية