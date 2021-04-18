رابط منصة إحسان تسجيل دخول للعمل الخيري وكيفية تقديم التبرع السريع

منصة إحسان تسجيل دخول المنظومة الإلكترونية السريعة للعمل الخيري وجمع التبرعات وتوجيهها إلى مستفيديها، هي منصة خيرية لتشجيع العمل الغير ربحي والتعاون مع شركاء وأصحاب فعل الخير، من أجل تنمية طموح الوطن بحسب رؤية المملكة للأفضل في كافة المجالات، حيث أنه يتم تطبيق التحول الرقمي والتقنيات الحديثة حتى في عمل الخير والمساعدة نظراً لأن تلك المساعدات تعمل على رفع مستوى الفئات الأكثر احتياجاً وتساعد على تنمية المجتمع في العيش بمستوى أفضل للجميع، ومن ناحية أخرى هذه منظومة متكاملة في تسهل التبرع والزكاة ومتابعة أعمالك الخيرية بكل شفافية بنفسك من خلال الملف الشخصي لديك، كما تسهل المجالات المفتوحة أمامك للتبرع منها (التعليمي، اجتماعي، صحي، إغاثة، اقتصادي)..وغيرهم الكثير من المجالات لحالات الأشد احتياجا للمساعدة والدعم.

كيفية تقديم منصة إحسان الخيرية

كيف استفيد من منصة إحسان سؤال يسأله العديد من الأشخاص، حيث أن المنصة تساعدك من خلال تسجيل حساب جديد عليها للتبرع السريع والسهل عبرها بالإضافة أنها تتيح أمامك المجالات بحيث تتمكن من اختيار أي من المساعدات تود أن تدفع منها مثلا يمكنك فك كرب سجين غارم، أو كفالة أمهات أو أيتام، مساعدة مريض بسرعة، تقدم دعم لعمليات حرجة، فضلاً عن بناء المساجد في المناطق التي تحتاج إلى ذلك، وهكذا تشمل منصة إحسان تسجيل الدخول لكي تتمكن من تقديم التبرعات بكل سهولة ولك حرية الاختيار من بين الفئات الموجودة أمامك في الموقع، وأيضاً متابعة عمل الخير من خلال تقرير شامل يوضح أن المال تم دفعه للفئة التي اخترتها أي بمثابة إيصال إثبات دفع ضمن المصداقية والشفافية العلانية لكل فاعل خير.

رابط منصة إحسان تسجيل دخول

تشمل المنظومة رابط فرجت لسداد ديون الغارمين عبر منصة إحسان التي تضم عدة أهداف سامية للبلاد منها تشجيع أفراد المجتمع من القادرين على القيم الإنسانية من خلال تقديم التبرعات ودفع الزكاة، ولكن بشكل أسهل عما قبل ومن ناحية أخرى رفع تنمية القطاع الغير ربحي، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات المحتاجين، كما توفر المنصة الأمان التام في حفظ سرية المعلومات والبيانات لكل شخص يريد أن يشارك في عمل الخير والاستفادة من الثواب.