نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحسان الخيرية السعودية 1442 وخطوات التقديم للتبرعات عبر موقع ehsan في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحسان الخيرية بالسعودية 1440، جاءت منصة إحسان الخيرية السعودية لتكون أقوى منصة رقمية خاصة بالتبرعات في الوطن العربي كلها، وقد انطلقت منذ أيام قليلة ماضية وتصدرت حالياً محركات البحث حالياً من قبل المواطنين الراغبين في التبرعات في المملكة العربية السعودية وتحديداً خلال شهر رمضان الذي يسعى الجميع فيه لفعل الخيرات، وجاءت منصة إحسان تحت شعار “الحملة الوطنية للعمل الخيري”، وفي هذا المقال سوف نتابع معكم رابط منصة إحسان الخيرية بالسعودية وخطوات التقديم للتبرعات فتابعونا.

منصة إحسان الخيرية بالسعودية

انطلقت منصة إحسان الخيرية السعودية منذ أيامن وتوافد الكثيرون على الاشتراك فيها لتقديم التبرعات، وقد وصل عدد المستخدمين للمنصة منذ انطلاقها نحو 499.238 مستفيد وتم الحصول على مبلغ مالي بقدر 269.820.480 ريال سعودي، وهدف منصة إحسان من انطلاق تلك الخدمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً سواء للأسر المحتاجة وأصحاب الإعاقات الدائمة وهذا لتوفير مستوى معيشة لهم جيد.

خطوات التقديم في منصة إحسان الخيرية

تأسست منصة إحسان الخيرية لتكون مصدر المساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في شهر رمضان المعظم، وقد لقت المنصة قبولاً كبيراً من قبل الشركات الكبرى في المملكة والمواطنين الراغبين في مساعد الأخرين، ويتم التقديم فيها من خلال الخطوات التالية:

الدخول المباشر عبر موقع منصة إحسان الإلكتروني.

تسجيل الاسم كاملة وبشكل صحيح.

تسجيل البريد الإلكتروني المخصص.

تسجيل رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

إدخال رمز التحقق في المكان المحدد.

الضغط على كلمة إنشاء حساي وستظهر رسالة عبر الإيميل الخاص بكم.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والكثير من الجهات في المملكة اشتركوا في تلك المنصة وعلى رأسهن الملك سلمان ونجله سمو الأمير محمد وتبرعوا بمبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرعت شركة زين للاتصالات بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، وتبرعت شركة نوبكو وغيرها.