رابط الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية الوطنية 1442

يبحث الكثيرين من الطلاب والطالبات في المملكة عن رابط الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية 1442. فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مكافأة طلاب جازان في وقت سالف. ويُذكر أن المكافآت بمثابة تشجيع للطلاب غير القادرين للاستمرار في التعلم وتحفيزهم لمواصلة العملية التعليمية بجد واجتهاد وعدم ترك المدرسة وتأتي المكافآت في إطار حرص المملكة على محو الأمية في إطار رؤيتها 2030 الإصلاحية.

رابط الاستعلام عن مكافأة الطلاب برقم الهوية

أتاحت الوزارة للطلاب الاستعلام عن مكافأة الطالب قبل الإيداع حتى يعلم أنه مستحق لها بالشهر. وقد أتاحت الاستعلام برقم السجل عبر الموقع الرسمي لنظام مكافآت الطلاب. فبإمكان ولي الأمر التأكد من صحة ما ورد بطلب كشف الحساب البنكي للفترة المصروفة بها مكافأة الطالب. وفي حالة وجود أي استفسار بإمكان ولي الأمر أو الطالب رفع الأمر لمدير المدرسة والحضور لقسم خدمات الطلاب والإعانات. كل ما على الطالب أو ولي الأمر فعله هو كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة ومن ثم تظهر حالة المكافأة للطالب. وتظهر أمامه كل المعلومات المتعلقة بمكافأته المالية .

كم تبلغ مكافأة الطلاب 1442

تختلف قيمة المكافأة وفقًا لفئات الطلاب ومراحلهم التعليمية كالآتي:

قيمة مكافآت الطلاب في دار التوحد للمرحلة المتوسطة 300 ريالًا والمرحلة الثانوية 375 ريالًا.

قيمة مكافأة طلاب التربية الخاصة للمرحلة الابتدائية الخارجية 300 ريال والداخلية 90 ريال. للمرحلة المتوسطة الخارجية 375 ريال والداخلية 135 ريال. للمرحلة الثانوية الخارجية 450 ريال والداخلية 300 ريال.

قيمة المكافأة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية 250 ريال. والمرحلة المتوسطة 500 ريال والمرحلة الثانوية 600 ريال.

قيمة مكافأة طلاب معهد النور 400 ريال

قيمة مكافأة الطلاب في نظام محو الأمية وتعليم الكبار 500 ريال للخريجين الحاصلين على الشهادة الابتدائية والطلاب غير المنسوبين ممن تخرجوا من مدارس محو الأمية 1000 ريال.

سياسات صرف مكافأة الطلاب 1442