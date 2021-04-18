طريقة التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى الموارد البشرية 2021

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عمر شويل - جدة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل في فني رعاية مرضى الموارد البشرية للذكور والإناث، وأشارت أن التسجيل يبدأ من الأحد الثامن عشر من أبريل الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق السادس من شهر مايو المقبل، وذلك بالاشتراك مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، موضحًة الهدف من إطلاق برنامج فني رعاية مرضى أو وظيفة فني رعاية مرضى بالتفصيل.

فني رعاية مرضى الموارد البشرية

ولفتت الوزارة، إلى أن الهدف من برنامج فني رعاية مرضى هو أن يتم تعزيز مستوى المهارات المطلوبة لفني رعاية المرضى، وأوضحت، أنها ستقوم بإطلاق العديد من الامتيازات لجميع المقبولين في البرنامج، وعلى رأسها أن يتم تقديم مكافئة في الشهر، أثناء عقد البرنامج، إلى جانب سداد قيمة وسائل النقل، بنسبة لا تقل عن 80%.

وقد تم إدراج كافة البنود والامتيازات في إطار الاتفاقية التي تم برمها بين وزارة الموارد البشرية، وبين الأكاديمية الصحية، وأطلقا الجانبين شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى بالتفصيل.

شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى

وعن شروط القبول في البرنامج الجديد الذي أطلقته وزارة الموارد، فإنها تتمثل في:

أن يكون المتقدم من الجنسين حاصلًا على الجنسية السعودية، أو على الأقل تُطبق عليهم شروط المواطنة التي حددتها الوزارة من قبل.

ألا يكون الشخص المتقدم ملتحق بوظيفة، أو على رأس العمل، خلال الثلاث أشهر السابقة.

لا بد أن يكون حاصلًا على مؤهل لا يقل عن البكالوريوس، وأن يكون معدله يتراوح ما بين 3 إلى خمسة، أو الدرجات المعادلة في التخصصات العلمية، ومن بينها:

الأحياء الدقيقة. التقنية الحيوية. الفيزياء والكيمياء. الكيمياء الحيوية.



طريقة التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى الموارد البشرية

وعلى من يرغب في التقديم عبر برنامج فني رعاية مرضى، أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع البرنامج الإلكتروني.

الاطلاع على الشروط والأحكام التي أطلقتها الوزارة.

ثم إدراج كافة البيانات المطلوبة من خلال الموقع.

والجدير بالذكر، أن وزارة الموارد تعاونت مع الهيئة الصحية بالمملكة العربية السعودية من خلال العديد من البرامج، والتي يأتي على رأسها برنامج الترميز الطبي.