نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى وطريقة التسجيل 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى والذي أُطلق رسميًا بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولفتت الوزارة إلى أن هناك تخصصات مُحددة سيتم قبولها في البرنامج، وأن التسجيل في فني رعاية مرضى الموارد البشرية سيكون إلكترونيًا، وسيتم القبول في حال توافقت كافة الاشتراطات والمعايير في المتقدمين للالتحاق، إلى جانب أن هناك العديد من المميزات التي سيتم الحصول عليها من قبل المشتركين.

شروط القبول في برنامج فني رعاية مرضى

أشارت وزارة الموارد أن أولوية القبول في البرنامج ستكون لمن تتوافر بهم مجموعة من الشروط، والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للالتحاق سعودي الجنسية.

ألا يكون ملتحق بأي وظيفة.

أن يحصل على مؤهل البكالوريوس، ولا يقل المعدل عن ثلاثة.

أن يكون حاصلًا على شهادة اللغة الإنجليزية في أحد البرامج المعتمدة من بينها آيلتس أو توفل.

الأوراق المطلوبة للالتحاق في برنامج فني رعاية مرضى

ينبغي تقديم شهادة البكالوريوس، وأن تكون معتمدة من وزارة التعليم رسميًا، أو الحصول على شهادة معتمدة ويتم اعتمادها أيضًا.

تقديم شهادة اللغة الإنجليزية لأي من الاختبارات الموضحة أعلاه.

إن كانت شهادة المتقدم لا تتضمن على المعدل التراكمي، فلا بد أن يتم تقديم السجل الأكاديمي للمتقدم رسميًا.

وسوف يتم المفاضلة بين جميع المتقدمين، بناءً على المعدل التراكمي، وبناءً أيضًا على الدرجة التي حصل عليها في شهادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم في برنامج فني رعاية مرضى وزارة الموارد

وأكدت الوزارة أن موعد التقديم يبدأ من الأحد 18 أبريل 2021، وينتهي رسميًا في يوم 6 مايو 2021، ويمكن التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية التي تقدمت بها الوزارة.

ما هي مهام فني رعاية مرضى

وهناك الكثير من المهام التي يقوم بها المتخصص في رعاية المرضى أو فني رعاية مرضى، ومن بينها مساعدة أخصائيين التمريض في المهام التي يقومون بها، لتقديم الرعاية كاملة لجميع المرضى بالمستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم الأدوات، وإعدادها، وكافة ما يلزم من أجل إجراء الفحص، وكتابة كافة المعلومات التي تخص المريض.