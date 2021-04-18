زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للسعوديين إلى 4 آلاف ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للسعوديين بما لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك من خلال برنامج نطاقات اعتباراً من اليوم الأحد 6 رمضان 1442 هجرية الموافق 18 ابريل 2021 ميلادية، حيث كان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرار وزاري فى نوفمبر 2020 يقضى برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين فى برنامج نطاقات من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال سعودي.

وقد جاء فى القرار الوزاري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين بأن يشترط لاحتساب العامل السعودي فى نسبة التوطين المحتسبة فى برنامج نطاقات بواقع عامل واحد وأن يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي، ويتم احتساب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فى نسبة التوطين التي يتم احتسابها فى البرنامج، ولا يتم احتساب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 3 آلاف ريال سعودي فى نسبة التوطين المحتسبة فى البرنامج.

كيفية احتساب نسبة التوطين فى برنامج نطاقات

يتم احتساب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط فى نسبة التوطين فى برنامج نطاقات.

يتم احتساب العاملين بدوام جزئي بنصف عامل فى نسبة التوطين المحتسبة فى البرنامج لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط تسديد اشتراك التأمين الاجتماعي له.

يتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط أن يستكمل عدد 168 ساعة عمل ويقوم بتسديد اشتراك التامين الاجتماعي.

أهم الفئات التي تستفيد من زيادة الحد الأدني للأجور الشهرية