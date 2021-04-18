نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات تداول الأسهم السعودية في رمضان ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يتوقف العمل في المملكة في كافة القطاعات وخاصة القطاع المالي وما يتعلق بسوق السعودية للتداول والبنوك وغيرها من القطاعات المصرفية ولذلك يتم تنظيم وأوقات تداول الأسهم السعودية في رمضان ٢٠٢١ حتى يتمكن الجميع من العمل ومواصلة العبادة والطاعة وسوف نتعرف على مواعيد عمل السوق المالي السعودي في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

تداول الأسهم السعودية

تم الإعلان عن مواعيد عمل تداول الأسهم السعودية في شهر رمضان من خلال السوق المالية السعودية بحيث يتم تقديم الخدمات الخاصة بالتداول في مواعيدها حتى لا تتأثر خدمات الأفراد والشركات والقطاعات المختلفة وتأتي مواعيد العمل بالنسبة لأسواق الأسهم (السوق الرئيسية – السوق الموازية) كالتالي:

يبدأ فتح المزاد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً

يستمر فتح المزاد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.

يتم غلق المزاد من الساعة الثالثة وحتى الساعة الثالثة وعشر دقائق مساءً.

يتم التداول على سعر الإغلاق من الساعة الثالثة وعشر دقائق وحتى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة مساءً.

وتستمر جلسة ما بعد التداول من الساعة الثالثة وعشر دقائق وحتى الساعة الراعبة مساءً.

أما بالنسبة لمواعيد التداول بسوق الصكوك والسندات هي كالتالي:-

قبل الافتتاح من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً.

السوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً.

جلسة ما بعد التداول تبدأ من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة الرابعة مساءً.

مواعيد دوام سوق صناديق المؤشرات المتداولة في رمضان كالتالي:

قبل الافتتاح من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة العاشرة صباحاً.

السوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً.

جلسة ما بعد التداول تبدأ من الساعة الثالثة مساءً إلى الساعة الرابعة مساءً.

إجازة عيد الفطر لسوق التداول

تم الإعلان عن إجازة عيد الفطر لسوق التداول في المملكة والتي يبحث عنها الكثيرين من أصحاب الأسهم والصكوك والسندات من اجل الانتهاء من الأعمال المالية المتعلقة قبل الإجازة وقد جاءت الإجازة كالتالي:

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك مع انتهاء دوام يوم الاثنين الموافق 28 من شهر رمضان، الموافق يوم العاشر من شهر مايو 2021. ويتم العودة إلى العمل يوم السابع عشر من شهر مايو 2021.