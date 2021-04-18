نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج ساعة برمجة ماين كرافت Minecraft Educational في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت التعليمية مدرستي تبرمج ساعة برمجة ماينكرافت ما زالت تشهد عمليات بحث التابعين لوزارة التعليم السعودية من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال التسجيل في ساعة برمجة ماين كرافت، وذلك من خلال البحث المستمر والمتصاعد عن تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر أو من خلال اللعب مباشرة عبر الدخول إلى سيرفرات ماين كرافت التي تصلح لأجهزة الأندرويد، ساعة البرمجة في لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي هي عبارة عن اختيار لأحد الدروس أو الأنشطة في المنصة من خلال استخدام النصوص البرمجية أو بكتابة لغة بايثون مباشرة لإنهاء المهام المطلوبة.

تحميل ماين كرافت مجانا

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت للكمبيوتر من خلال الدخول على رابط ماينكرافت ثم تنزيل إصدار اللعبة للكمبيوتر، وفتح الملف بعد الإنتهاء من تحميله، وبدء تثبيت الإصدار التعليمي ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبدء تسجيل الدخول إلى اللعبة.

ماين كرافت الاصدار التعليمي للأندرويد

لبدء لعبة ماين كرافت التعليمية مجانا بدون الدخول من جهاز الحاسوب يمكن فتح المتصفح من الأندرويد وبدء اختيار أحد الأنشطة وبدء تنفيذها، وذلك عبر الدخول إلى رابط minecraft ثم الضغط على الدرس، وتسجيل الدخول من خلال بياناتك في منصة مدرستي التعليمية.

ألعاب ماين كرافت مجانا

بعد الدخول إلى ماين كرافت التعليمية بأحد الطرق السابقة، يتعين على الطالب أو المتسابق الإختيار من بين ألعاب ماين كرافت المتاحة، وهي:

الرحلة البحرية ماينكرافت.

ماين كرافت: رحلة البطل .

. مغامر في ماين كرافت.

في ماين كرافت. مصمم Minecraft.

مدرستي تبرمج Madrasati Codes هي مسابقة أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال شهر شعبان الماضي، وتستمر المسابقة حتى 17 رمضان الحالي، وتستهدف مسابقة ماين كرافت التعليمي إلى تسجيل 4 مليون سعودي في منصة ماينكرافت التعليمية.

ساعة برمجة ماين كرافت

بعد تسجيل الدخول إلى اللعبة، واختيار أحد الأنشطة التي سيقوم المتسابق بإنهاء مهامها، يستخدم الطالب النصوص البرمجية Codes في إتمام مهمة ساعة برمجة ماين كرافت بمساعدة قائد المدرسة أو المعلم أو المعلمة، حتى يتمكن الطالب من الحصول على شهادة ماين كرافت.

ويمكن للطالب إنهاء ساعة برمجة Hour of code فرديا من خلال تطبيق الإرشادات التي وضعتها منصة مدرستي تبرمج من خلال الدخول على الدليل الإرشادي لبدء وإنهاء ساعة برمجة.

خطوات مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

يبدأ التسجيل في مسابقة مدرستي من خلال الحصول على طريقة لعب اللعبة، ثم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة ماين كرافت التعليمية بحساب منصة مدرستي أو من خلال إتباع خطوات مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت من خلال الدخول على رابط مدرستي تبرمج. والذي يحتوي على دليل شامل لجميع الخطوات اللازمة من المتسابق حتى طباعة شهادة ماين كرافت التعليمية.