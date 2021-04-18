بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة.. شروط الحصول علي القرض

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة يبحث عدد كبير من الأشخاص للاستعلام عن قرض الأسرة ومعرفة كافة المتطلبات التي يلزم توافرها لكي يستطيع كل شخص الحصول على القرض والشروط اللازمة، وأيضا طريقة التقديم للحصول على قرض الأسرة، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أهم الشروط التي يلزم توافرها وطريقة التقديم للحصول على قرض الأسرة إلكترونيا بخطوات بسيطة حيث يعد قرض الأسرة من الأمور الهامة لدي عدد كبير من الأشخاص ويريدون معرفة كافة التفاصيل الخاصة بة.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة وذلك للأسرة محدودة الدخل التي تحتاج إلى قرض يساعدهم في تحمل تكاليف المعيشة وتيسير أمور حياتهم وهناك العديد من الشروط التي يلزم توافرها لكي تستطيع الحصول على القرض أهمها هي:

أن يكون عمر المتقدم علي القرض لا يزيد عن 70 سنة.

أن يكون نصيب الفرد من الأسرة لا يزيد عن 3000 ريال في الشهر.

الابن يتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة وذلك إذا لم يتجاوز 24 عاما ولم يكن متزوجا أو موظفا.

يمكن للمرأة التقديم للحصول على قرض الأسرة إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها طفل أو أكثر.

شروط تحض المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة:

في حال اذا كان عمر المستفيد يزيد عن 60 سنة واقل من 65 يكون الحد الأقصي للقرض 30 ألف ريال.

اذا كان عمر المقترض أكبر من 65 وأقل من 70 يكون الحد الأقصي للتمويل 18 ألف ريال.

طريقة التقديم علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية