نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة.. شروط الحصول علي القرض في المقال التالي
بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة يبحث عدد كبير من الأشخاص للاستعلام عن قرض الأسرة ومعرفة كافة المتطلبات التي يلزم توافرها لكي يستطيع كل شخص الحصول على القرض والشروط اللازمة، وأيضا طريقة التقديم للحصول على قرض الأسرة، ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أهم الشروط التي يلزم توافرها وطريقة التقديم للحصول على قرض الأسرة إلكترونيا بخطوات بسيطة حيث يعد قرض الأسرة من الأمور الهامة لدي عدد كبير من الأشخاص ويريدون معرفة كافة التفاصيل الخاصة بة.
بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة
يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة وذلك للأسرة محدودة الدخل التي تحتاج إلى قرض يساعدهم في تحمل تكاليف المعيشة وتيسير أمور حياتهم وهناك العديد من الشروط التي يلزم توافرها لكي تستطيع الحصول على القرض أهمها هي:
- أن يكون عمر المتقدم علي القرض لا يزيد عن 70 سنة.
- أن يكون نصيب الفرد من الأسرة لا يزيد عن 3000 ريال في الشهر.
- الابن يتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة وذلك إذا لم يتجاوز 24 عاما ولم يكن متزوجا أو موظفا.
- يمكن للمرأة التقديم للحصول على قرض الأسرة إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها طفل أو أكثر.
شروط تحض المستفيدين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة:
- في حال اذا كان عمر المستفيد يزيد عن 60 سنة واقل من 65 يكون الحد الأقصي للقرض 30 ألف ريال.
- اذا كان عمر المقترض أكبر من 65 وأقل من 70 يكون الحد الأقصي للتمويل 18 ألف ريال.
طريقة التقديم علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية
- توجه إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي من خلال متصفح الويب.
- قم بالدخول إلى صفحة التقديم من خلال الموقع وقم بالتسجيل من خلال كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- بعد التأكد من كافة البيانات المرسلة يتم تحديد موعد للمواطن للذهاب إلى البنك وتقديم كافة المستندات المطلوبة.
- بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة في البنك ومعالجة الطلب يتم تحويل القرض إلى حساب البنكي الخاصة بالمستفيد.
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