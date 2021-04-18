رقم الاشتراك في مسابقة المهرة إذاعة القرآن الكريم السعودية

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عمر شويل - جدة تعتبر مسابقة المهرة واحدة من المسابقات الرمضانية المتميزة التي لاقت قبول حسن لدى العديد من الجماهير، ويتم نقلها عبر أثير تردد إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وتهدف المسابقة إلى تحفيز المشتركين على قراءة القرآن الكريم، والتعرف على تفسير بعض من آيات الذكر الحكيم أيضًا وتدبر معانيه، وفهم المقصود من الآيات، كما أنها تهدف إلى التعرف على المهرة في القرآن الكريم والأحكام المتعلقة به، سواء أحكام التجويد أو أحكام القراءة داخل المملكة، ويحصل الفائزون في تلك المسابقة على العديد من الجوائز والتي تم تحديدها بالفعل.

رقم الاشتراك في مسابقة المهرة إذاعة القرآن الكريم

وقد اعتادت إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية على تقديم مسابقة المهرة في القرآن الكريم، وهذا على مدار ست مواسم متتالية، وقد تمكنت من جذب نسبة كبيرة من المتابعين على مدار تلك الأعوام، فاستطاع الجماهير التعرف على أصوات متميزة تُجيد قراءة القرآن الكريم وتُجيد تجويده بالقراءات السبع.

رقم مسابقة المهرة

ويمكن التواصل والاشتراك في مسابقة المهرة خلال شهر رمضان الكريم، والذي يتم نقله من خلال إذاعة القرآن الكريم السعودية على الرقم التالي:

رقم مسابقة المهرة هو: 0114052999.

والجدير بالذكر، أن مواعيد عرض المسابقة تبدأ من الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتستمر المسابقة لمدة 60 دقيقة فقط، وهي متاحة لكافة المواطنين في كافة المناطق السعودية.

جوائز مسابقة المهرة

وقد أشار رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم، المهندس/ عبد العزيز حنفي، أن الجمعية تتعاون مع إذاعة القرآن الكريم في مسابقة المهرة الرمضانية من أجل اكتشاف الأصوات الشجية في القرآن الكريم، لافتًا إمكانية الاشتراك في المسابقة للمقيمين والمواطنين داخل المملكة.

وقد ذكر أن هناك العديد من الجوائز المتميزة للفائزين في المسابقة الرمضانية مسابقة المهرة حيث أن صاحب المركز الأول في المسابقة سيحصل على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي، وهناك جوائز أخرى قيمة ينالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، ويتم اختيار الفائزين بناءً على آراء لجنة التحكيم، التي تقوم بالاختيار من بين المتنافسين والمشتركين في هذا المسابقة التي تأتينها كل عام في رمضان.