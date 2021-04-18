طريقة التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين ehsan.sa وطرق تقديم المساعدات لهم

طريقة التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين ehsan.sa المنظومة الخيرية لتنال الأجر والثواب في عمل الخير وبذل العطاء، هذا هو الهدف الأساسي لها في فكرتها التي جاءت بالتعاون من كبار المسؤولين في المملكة وبالشراكة من القطاع الحكومي والخاص، وذلك يتم بكل سهولة بطريقة إلكترونية سريعة حيث أن المنصة تمت بأحدث تقنية متطورة وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح في معظم المجالات في البلاد هذا ضمن خطة مسيرة التنمية التي شملت أيضاً العمل التنموي الغير ربحي وتفعيل دوره، بدأت خدمة فرجت التي كانت عبر أبشر بالعمل الخيري اختصت بمساعدة الغارمين من خلال سداد الديون لهم ورسم الفرحة على وجوه أسرة كاملة برجوع الأب إليهم بعد السجن بسبب الدين، فهذا ثواب عظيم لفك الكرب، ولهذا شملت منصة إحسان مجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية ضمتها إليها لكي تكون الأسهل على الإطلاق للطرفين سواء في توفير المساعدات للمحتاجين أو لأصحاب الخير في التبرع بسهولة وسرعة.

منصة إحسان تسجيل

أشعل رود تويتر هاشتاج رابط منصة إحسان حيث تعمل المنظومة على إتاحة كافة مجالات الخير الذي يتمثل في مساعدة مالية تتدخل في عدد من الأمور على حسب الاحتياج مثل التعليم، سداد الديون ..وغيرها من الخدمات عبر خدمة فرجت، إغاثة وتضم المرضى بأنواعهم على سبيل المثال من يحتاج لعملية ضرورية، بالإضافة إلى كفالة الأرملة واليتيم ومساعدة الأطفال الرضع، المساهمة في بناء المساجد في المناطق المحتاجة أيضاً..وغيرهم الكثير من الأمور والاحتياجات العاجلة للفئات المستفيدة وهم ممن على قوائم المحتاجين كما ذكرناهم من قبل.

طريقة التسجيل في منصة إحسان للمحتاجين ehsan.sa

كيف استفيد من منصة إحسان الأمر الذي يشغل الكثير من المواطنين في المملكة لتقديم المساعدات ونوال الأجر والثواب خلال الشهر الكريم وفي أي وقت أيضاً، وذلك يتم بأسهل طريقة ممكنة ع بخطوات على النحو التالي:-