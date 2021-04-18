نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك والراتب 1442 برقم الهوية gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك والراتب 1442 برقم الهوية وكيفية الاستفادة من تطبيق تأميناتي المقدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نقدمها لكم من خلال هذا التقرير، حيث أطلقت المؤسسة هذه الخدمة لمساعدة المستفيدين في الاستعلام عن كافة بياناتهم التأمينية وإنهاء الإجراءات والعمليات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر ودون الحاجة لمراجعة أحد مكاتب المؤسسة مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويمكن من خلال التطبيق أن يستعلم المستفيد عن مقدار المعاش المستحق أو التحقق من أهليته لاستحقاق المعاش من عدمه واستعراض كافة البيانات الخاصة به وغيرها من الخدمات الأخرى.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات برقم الهوية من أهم ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات متميزة للمشتركين والمستفيدين من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت، وتهدف التأمينيات من خلال هذه الخدمات إلى توفير الوقت والجهد على المواطن، وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة التحول الرقمي التي تنفذها السلطات في كافة الوزارات ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، ونقدم لكم من خلال محتوانا طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات وكيفية التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية وكيف أعرف رقم اشتراك التأمينات الاجتماعية، كما نستعرض رابط موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مستحقات تأمينية ورقم التأمينات الاجتماعية الموحد والمجاني للشكاوى ، وكيفية حجز موعد مسبق في التأمينات الاجتماعية، فتابعونا.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك

يمكنكم من خلال موقع التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول التميع بعدة خدمات متميزة تقدمها البوابة الإلكترونية للتأمينات، وتعد من أهم هذه الخدمات خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وتوفر مؤسسة التأمينات خدمة الاستعلام عن الراتب برقم الهوية، حيث تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسئولة عن صرف معاشات المتقاعدين، وكذلك هي الجهة المنوطة بجمع التأمينات بشكل دوري من الشركات وأصحاب الأعمال، وتعد هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية هي جهة مستقلة من الناحية الإدارية والمالية.

رابط الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات

يوفر موقع التأمينات الاجتماعية خدمة معرفة عن مدد الاشتراك في التأمينات إلكترونيًا، حيث تهم هذه الخدمة قطاع كبير من الموظفين، ومن أهمهم من هم يفكر في التقاعد المبكر، لأن المعاش المبكر في السعودية يقوم على عدد معين من الشروط من أهمها التحقق من مدد الاشتراك للموظف التأمينات، حيث اشترطت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن عند تقديم الموظف “الرجال” للمعاش المبكر أن تكون عدد الاشتراكات له في التأمينات 216 اشتراك، وبالنسبة للموظفة “السيدات” أن يكون عدد اشتراكاتها 180 كحد أدنى.

طريقة استعلام مدد الاشتراك

أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات مميزة منها حساب راتب التقاعد وخدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للتأمينات على شبكة الإنترنت، لذلك نقدم لكم فيما يلي بالخطوات كيفية معرفة مدد الاشتراك في التأمينات:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية. انقر على “الخدمات الإلكترونية”. قم باختيار “خدمات التأمينات أون لاين” واضغط عليه. إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني للمواطنين، أما الوافدون يجب عليهم إدخال رقم الإقامة. قم بإدخال بيانات الدخول “اسم المستخدم – كلمة المرور”. إدخال الرقم التأميني الخاص بك. اضغط على كلمة “استعلم”.

وبعد تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية يستطيع المستعلم معرفة عدد الاشتراكات له في كافة الوظائف التي قام بالعمل بها وقام بالتسجيل بها في السابق، كما تعرض الصفحة المبالغ المالية المستحقة عن كل مدة اشتراك له، كما تعرض الصفحة فترة صلاحية التأمينات الاجتماعية بالتقويم الميلادي.

الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية

تقدم موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي على شبكة الإنترنت خدمة الاستعلام عن الراتب، وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث لم يعد الموظف بحاجة إلى زيارة مقرات التأمينات الاجتماعية لإنهاء هذه الخدمة، وفيما يلي خطوات التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية استعلام الراتب.

قم بالضغط على”التأمينات أون لاين”.

إدخال كلمة المرور.

كتابة اسم المستخدم.

قم بالضغط على أيقونة “مدة الاشتراك”.

في هذه الخطوة قم بتحديد الوظيفة التي تشتغل بها.

ثم تحديد جهة العمل.

اختيار “الأجور”.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تظهر على الشاشة الراتب المستحق للمستعلم عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة إلغاء مدة الاشتراك في التأمينات

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة إلغاء مدة الاشتراك، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية وإلغاء مدة الاشتراك في أي وقت دون التوجه إلى أحد فروع التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي عرض لكيفية إلغاء الاشتراك بالتأمينات:

الدخول إلى رابط التأمينات الاجتماعية البوابة الإلكترونية. انقر على خيار “الخدمات العامة”. اختر “الخدمة الإلكترونية”. اضغط على “إلغاء مدة اشتراك من البريد الوارد”. عند جملة “أقر بصحة المدة المسجلة للمشترك اضغط على علامة صح. انقر على كلمة “حفظ”. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات عليك بالانتظار قليلًا حتى يتم تحميل الصفحة ثم قم بتأكيد إلغاء الاشتراك.

التسجيل في التأمينات أون لاين

يستطيع المشترك في التأمينات الاجتماعية من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية للتأمينات الاستفادة من كافة الخدمات المميزة التي تقدمها البوابة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتاح التسجيل للجميع التسجيل سواء كان مشرك أو صاحب عمل أو أحد جهات العلاج، وفيما يلي طريقة التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية:

الدخول إلى رابط موقع التأمينات الاجتماعية على شبكة الإنترنت. قم بتحديد نوع المستفيد من بين الخيارات التالية “مشترك – صاحب عمل – جهة علاج”. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة.

رقم التأمينات الاجتماعية للشكاوى

يمكن للمواطن أو المقيم بالمملكة في حالة الاستفسار عن خدمات التأمينات الاجتماعية أو تقديم شكوى للمؤسسة أو في حال وجود مشكلة في التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك أو الراتب الاتصال على رقم شكاوى التأمينات لاجتماعية 69118087777++ أو التواصل من خلال رقم التأمينات الاجتماعية المجاني 8001243344 للاستعلام عن المستحقات التأمينية، كما توفر المؤسسة من خلال هذه الأرقام خدمة تحديث البيانات ومعلومات الاتصال للمستفيدين.

حجز موعد في التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية المواطن في حجز موعد مسبق في التأمينات الاجتماعية، حيث ينبغي على كل من يريد زيارة أحد فروع المؤسسة أن يقوم بحجز موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، كما نوهت الصفحة الرسمية للمؤسسة على تويتر بضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على مقرات المؤسسة بإيناع الإجراءات الاحترازية الوقائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة الجميع، ويمكنكم طلب موعد في التأمينات من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني على شبكة الإنترنت. اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. انقر على خيار “حجز موعد”. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. ذكر سبب الزيارة. تحديد الموعد المناسب للزيارة. قم بإرسال الطلب.

كيف أعرف رقم التأمينات الاجتماعية الخاص بي

نجد هذا السؤال متداول بكثرة من مواطني المملكة العربية السعودية عبر محركات البحث المختلفة على الإنترنت، ويمكنكم معرفة رقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال الاتصال على رقم هاتف التأمينات الاجتماعية المجاني 8001243344 وتتبع الخطوات هبر رقم التأمينات الموحد وإدخال البيانات المطلوبة منك عبر الجوال مثال رقم الهوية أو رقم الإقامة للمشترك وسييتم إبلاغك برقمك في التأمينات الاجتماعية على الفور، كما يمكن للمشترك الاستفسار عن رقم التأمينات الخاص به إلكترونيًا عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال إتباع النقاط التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أون لاين. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. اضغط على خيار الاستعلام عن لتأمينات الاجتماعية من القائمة المنسدلة. ينتقل بك الموقع إلى صفحة أخرى تطلب من المشترك إدخال رقم الهوية الخاص به أو كتابة رقم السجل للمنشأة التي يعمل بها. بعد الانتهاء من هذه الخطوات يتعرف الشخص على رقم التأمينات الخاصة به، كما يمكنه عبر إتباع الطريقة السابقة الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من عدمه.

تطبيق تأميناتي

يمكن للمستفيدين تحميل تطبيق تأميناتي بكل سهولة على هواتفهم الجوالة ولاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهم من خلال هذا التطبيق، حيث يمكن للمستفيد إجراء كافة المهام المطلوبة منه أو أية إجراءات خاصة به من خلال التطبيق، ومن أهم هذه الخدمات التي يقدمها التطبيق ما يلي:

إصدار شهادة بمقدار المعاش للمستفيد. استعراض بيانات الملف الشخصي للمستفيد. إصدار شهادة التزام تحويل مستحقات. استعراض المعاش الشهري المتوقع الحصول عليه. حساب المعاش الشهري والأجور. التحقق من أهلية المشترك من عدمه للمعاش.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقلتنا عن طريقة التسجيل في موقع التأمينات الاجتماعية أون لاين وكيفية حجز موعد مسبق في التأمينات إلكترونيًا، واستعرضنا رقم التأمينات الموحد ورقم تليفون التأمينات الاجتماعية المجاني، وقمنا بعرض بكيفية الاستعلام عن الراتب في التأمينات وكيفية إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.