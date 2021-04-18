نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ehsan sa: رابط منصة احسان الخيرية للتسجيل والمنصة تتخطي 3 مليار ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احسان الخيرية لتقديم الخدمات إلكترونياً، تعمل علي نشر الخير واستقبال التبرعات من كافة الأشخاص بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، لتوصيلها للجمعيات والمنظمات المختلفة التي تعمل علي خدمة المحتاجين بطريقة مناسبة، والوصول للناس الأكثر احتياجاً، وتعمل المنصة علي تطوير العمل الخير والنهوض به للوصول إلي أكبر عدد ممكن، ويمكنكم التبرع عبر رابط منصة إحسان واستخدام غراس لمشاركة العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي وإكثار الخير، وسنتعرف علي تفاصيل المنصة الآن.

منصة احسان الخيرية 1442

رابط إحسان الإلكتروني ’’ehsan.sa’’، يعمل علي مدار الأربع وعشرين ساعة، وذلك لاستقبال كافة التبرعات، وقد وصلت قيمة التبرعات حتي هذه اللحظة 306,683,224 ريال سعودي، وبذالك تم تخطي ربع مليار ريال سعودي، بإجمالي عدد المستفيدين ما يزيد عن نصف مليون إنسان، وهذا العدد في تزايد مع إزدياد التبرعات في شهر الخير والبركة تحت شعار ’’لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون’’.

عملت منصة احسان السعودية علي توسيع النشاط الخيري بصورة كبيرة وقد استجاب عشرات الآلاف والمئات من الناس، وحتي أنهم يتبرعوا بأقل التقديرات، وذلك لنشر الخير ووصول الفائدة لمن يستحق، وسيمكنكم التسجيل في احسان الآن بكل سهولة عن طريق الخطوات المتوفرة إليكم.

رابط التسجيل في احسان ehsan

يمكنكم التسجيل بكل سهولة عبر منصة ehsan sa والتي تعطيكم الكثير من الخيارات، وأهم هذه الخيارات هي:

حاسبة الزكاة.

الحملة الوطنية للعمل الخيري.

فرجت لتقديم المساعدة إلى السجناء.

تبرع سريع وهي إختيار المبلغ وإرساله إلى المنصة.

يمكنكم الاستخدام السهل للمنصة، وذلك عن طريق الرابط التالي ’’رابط موقع إحسان للتبرعات’’، ويمكنكم التعرف علي المنصة أكثر من خلال الفيديو السابق.

أهم التبرعات علي منصة إحسان

تبرعات منصة إحسان

وصلت تبرعات الشيخ “محمد بن عبد العزيز الراجحي” إلى 25 مليون ريال، وفق ما جاء عبر الحساب الرسمي للمنصة علي تويتر، وكل هذه الأموال يتم تقسيمها حسب الحاجة إلي الأيتام، والمحتاجين، وكفالة الأرامل واليتامى وغيرها من الأنشطة، أهمها حالياً هو إفطار صائم والذي استجاب له الكثيرين في شهر رمضان المبارك، ويمكنكم بسهولة التبرع دوماً عبر منصة احسان الخيرية 1442.