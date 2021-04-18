“الهيئة الملكية للرياض” توضح المقصود برفع إيقاف أراضي الشمال ومدى إمكانية البناء عليها

بلادي – الرياض :
كشف مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس فهد بن صالح، المقصود بقرار رفع إيقاف التصرف في أراضي شمال الرياض للبدء في تنفيذ استراتيجية العاصمة.
وأكد خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن ملاك الأراضي التي تم رفع إيقاف التصرف عنها، يستطيعون الآن ممارسة كافة أنواع التصرف في الأراضي، سواء بالبيع أو البناء أو غير ذلك من الأنشطة.
وأضاف أن الملاك بإمكانهم البناء والحصول على التراخيص المطلوبة لذلك، مشيرًا إلى أن أجزاء شمال الرياض لا يزال يُعد لها كود عمراني، وذلك على غرار مناطق غرب وشمال غرب الرياض التي صدر لها كود عمراني للبناء.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، من أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.
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