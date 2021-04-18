موجة كورونا الثانية في الهند تفتك بالشباب.. ونقص كبير في الأوكسجين بالمستشفيات

بلادي – الرياض :

أسفرت الموجة الثانية من فيروس كورونا التي اجتاحت الهند، عن إصابات كبيرة وسط فئة الشباب، حيث رجح أطباء إصابتهم بنسخة متحوّرة جديدة عثر عليها في 60 % من العينات.

وأوضح رئيس وزراء نيودلهي أرفيند كجريوال، أن 65 % من المرضى الجدد تحت سن الـ45، فيما قال استشاري في مستشفى في بومباي أن هناك أطفالا أيضا تحت سن 12 و15 عاما يتم استقبالهم جرّاء ظهور أعراض عليهم في الموجة الثانية.

وفي ولاية غوجارات، أكد اختصاصي أمراض رئة، أن الشباب يعانون من تأثير شديد بشكل متزايد جراء كورونا على الرئتين والقلب والكلى، كما سجّلت ولايات في أنحاء الهند ارتفاعًا مشابهًا في عدد المرضى الشباب.

وكانت بيانات وزارة الصحة الهندية أظهرت تسجيل زيادة قياسية في الإصابات خلال الـ24 الأخيرة الأمر الذي أدى إلى تفاقم نقص إمدادات الأكسجين وأسرة المستشفيات في بعض المدن، حيث بلغت عدد الحالات الجديدة 261 ألف إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 14.8 مليون.