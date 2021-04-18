بلادي – الرياض :
كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، زيادة رصد حالات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، محذرًا من استمرار ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا.
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات مواجهة جائحة كورونا، أن ارتفاع المنحنى الوبائي والحالات الحرجة، سوف يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع فيه.
وأضاف أن هذا الطريق قد يشهد تقيدًا لبعض المناشط وعزلًا للمدن وإيقافًا لوسائل النقل، مشيرًا إلى أنه تم رصد أكثر من 27 ألف مخالفة للاحترازات في كافة مناطق المملكة.
وذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم رصد حالات عدم تقيد من جانب بعض المشاهير بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ اللازم بشأنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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