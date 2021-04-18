“سريع” يوضح خطوات تفعيل خدمة “الحوالة السريعة”

بلادي – الرياض : أوضح نظام المدفوعات الفورية “سريع”، خطوات تفعيل خدمة “الحوالة السريعة” عبر النظام. وتبدأ الخطوات بتسجيل الدخول إلى قنوات البنك الإلكترونية الخاصة بالمستخدم، ثم الدخول إلى صفحة إدارة حد الحوالة السريعة. وشدد النظام على ضرورة التأكد من رفع حد العمليات بما لا يتجاوز 2500 ريال كحد أقصى.

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