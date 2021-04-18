المملكة تعرب عن تعازيها لمصر في ضحايا قطار طوخ

بلادي – الرياض :

أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة القاهرة، والذي تسبب في وفاة وإصابة أكثر من 100 شخص.

وعبّرت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت السكك الحديدية المصرية قد شهدت ظهر اليوم، حـادث انقلاب بعض عربات قطار متجه من المنصورة إلى القاهرة، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص على الأقل وإصابة ما يقرب من 100 شخص.