نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تطبيق قرار رفع الاجور عبر برنامج نطاقات وفقا لهذه الشروط في المقال التالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن بَدْء تطبيق قرار رفع الأجور واحتساب الحد الأدني عبر برنامج نطاقات، وتعديلات نظام العمل علي ألّا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي، علما بأن المهندس “أحمد الراجحي” وزير الموارد أصدر في شهر نوفمبر الماضي قرار وزاري برفع الحد الأدني للأجر واحتساب أجور السعودين من 3 إلي 4 آلاف ريال. زيادة رواتب القطاع الخاص 2021 وجاءت الشروط اللازمة والخاصة بتطبيق قرار رفع الأجور للعاملين بالسعودية كالتالي : يشترط أن يكون العمال السعودي ببرنامج نطاقات في نسبة التوطين، ألّا يقل راتبه الشهري عن 4,000 ريال.

ويحتسب للعامل السعودي الذي يتساوى أجره شهريا 3 آلاف ريال، نصف فقط من التوطين بالبرنامج.

لا يتم احتساب النظام للعامل الذي يقل أجره عن 3,000 ريال شهريا.

ويحسب للعامل الذي يبدأ راتبه أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من (4,000ريال)، بنصف نسبة التوطين المحتسبة بالبرنامج.

ويحتسب للعاملين بدوام جزئي من نسبة التوطين لصالح الكيان الذي يعمل به. لكن بشرط سداد قيمة اشتراكات التأمينات، وبحد أدني قدره ثلاث آلاف ريال، ولا يحسب التوطين في أكثر من كيانين.

يجب استكمال 168 ساعة عمل بالمؤسسة التي يعمل بها.

يجب مراعاة كافة القرارات التي تخص العمل المرن، ويشمل القرار أيضا الطلاب المقيمين في المملكة، والذين يعملون بانتظام بدوام جزئي. ما هو نطاقات ووضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية وطريقة احتساب الأجور ببرنامج نطاقات للعامل بدوام جزئي والعامل السعودي، والعاملين من ذو الإعاقة، ونشارك معكم عبر هذا الموضوع إنفوجراف يوضح طريقة احتساب الأجور الخاصة بتطبيق نظام رفع الأجور عبر برنامج نطاقات. التي جاءت عبر تغريده من الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، التي أكدت علي أن القرار شامل كافة العاملين الذين يخضعون لنظام العمل. الوسوم عمر شويل - جدة بدء تطبيق قرار رفع الاجور عبر برنامج نطاقات وفقا لهذه الشروط - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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