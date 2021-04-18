شروط أعفاء بنك التسليف من سداد الأقساط بكل سهولة

أعفاء بنك التسليف هو أحد أهم البنوك السعودية المعتمدة التي تعمل على خدمة المواطنين السعوديين في شتى أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث تهتم بتوفير الكثير من القروض المختلفة لتساعد محدودي الدخل وغيرهم، وهناك من يعجز عن سداد أقساط القرض، لذا اهتم المصرف بتقديم خدمة الإعفاء تيسيراً على محدودي الدخل العاجزين عن السداد.

شروط أعفاء من بنك التسليف

يعد بنك التسليف واحد من أهم وأبرز البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص دائماً على تقديم الكثير من الخدمات المميزة التي لا يوجد مثيل لها في المملكة:

من أهم هذه الخدمات قروض بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تقدم إلى فئات مخصوصة من المواطنين السعوديين.

حرصت الحكومة السعودية بوضع بعض الضوابط التي يجب تطبيقها بغية الحصول على أعفاء من بنك التنمية في السعودية ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي

خطوات بنك التسليف