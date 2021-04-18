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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أعفاء بنك التسليف من سداد الأقساط بكل سهولة في المقال التالي
أعفاء بنك التسليف هو أحد أهم البنوك السعودية المعتمدة التي تعمل على خدمة المواطنين السعوديين في شتى أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث تهتم بتوفير الكثير من القروض المختلفة لتساعد محدودي الدخل وغيرهم، وهناك من يعجز عن سداد أقساط القرض، لذا اهتم المصرف بتقديم خدمة الإعفاء تيسيراً على محدودي الدخل العاجزين عن السداد.
شروط أعفاء من بنك التسليف
يعد بنك التسليف واحد من أهم وأبرز البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص دائماً على تقديم الكثير من الخدمات المميزة التي لا يوجد مثيل لها في المملكة:
- من أهم هذه الخدمات قروض بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن هذه الخدمة من أفضل الخدمات التي تقدم إلى فئات مخصوصة من المواطنين السعوديين.
- حرصت الحكومة السعودية بوضع بعض الضوابط التي يجب تطبيقها بغية الحصول على أعفاء من بنك التنمية في السعودية ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي
خطوات بنك التسليف
- ملء جميع بيانات العميل في نموذج العفو الخاص به.
- تقديم جميع الطلبات المطلوبة من العميل إلى البنك.
- إحضار نسخة خاصة من الهوية.
- يجب على المتقدم أن يحضر البطاقة الشخصية.
- يجب على المتقدم أن يحضر بطاقة عائلته.
- يجب توضيح جميع الظروف المادية والتي تعد مصدر قلق للحصول على الإعفاء بشكل سلس.
- طلب أعفاء من بنك التسليف برقم الهوية
- يمكن الحصول على طلب الإعفاء من البنك بعدة شروط أساسية هي:
- يجب تسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص ببنك التنمية.
- الذهاب مباشرة إلى الحساب الشخصي، ثم القيام باختيار نموذج الإعفاء.
- يجب ملء جميع البيانات الخاصة بالعميل.
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