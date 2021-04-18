نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل والتبرع من خلال منصة إحسان الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة ويجب إخراج الزكاة عن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك الزكاة التي يجب إخراجها عن صوم رمضان ولذلك قد تم توفير بعض الوسائل والمنصات داخل المملكة العربية السعودية والتي يمكن من خلالها إخراج الزكاة إلكترونيا توفيرا للجهد والوقت وكذلك تجب الازدحام الذي يتسبب في نشر بعض الأمراض وإحدى هذه المنصات هي منصة إحسان الخيرية.

منصة إحسان الخيرية السعودية

هي منصة سعودية وطنية للعمل الخيري يمكنك من خلالها الدفع إلكترونيا للمساهمة في العمل الخيري وإخراج الزكاة والتي تتيح لك العديد من فرص التبرع

مثل التبرع للمشاريع حيث يمكنك من خلال المنصة الرئيسية اختيار المشروع الذي تريد التبرع له .

أو التبرع للإغاثة ويتم أيضا من خلال المنصة الرئيسية بعد النقر على أيقونة الإغاثة .

أو التبرع لدفع الأموال المطلوبة من السجناء ويتم ذلك أيضا من خلال المنصة الرئيسية بعد النقر على أيقونة فرجت .

تسجيل حساب جديد على منصة إحسان الخيرية

من خلال إحدى محركات البحث نكتب منصة إحسان الخيرية .

بعدها تفتح المنصة وننقر علي أيقونة الثلاث خطوط المرسومة في أعلى الصفحة.

ثم ننقر على إنشاء حساب جديد ثم نضيف اسم الشخص الذي يريد إنشاء حساب وندخل بعدها البريد الإلكتروني ورقم الجوال وندخل بعدها رمز التحقق الظاهر أمامك في الصورة وبعدها انقر على إنشاء حساب.

يصلك بعدها رمز التحقق عبر الجوال والذي يمكنك من خلاله الدخول على المنصة الرئيسية.

حساب قيمة الزكاة المستحقة من خلال منصة إحسان الخيرية

يمكنك تحديد قيمة الزكاة من خلال منصة إحسان الخيرية من الصفحة الرئيسية نختار حاسبة الزكاة ونختار كلمة المال بعدها ندخل قيمة المال الذي تود حساب قيمة الزكاة الخاصة به وبعدها مباشرة تخرج لك قيمة الزكاة المستحقة على هذا المال.

كيفية التبرع عبر منصة إحسان الخيرية

بعد تسجيلك للدخول ومن خلال المنصة الرئيسية نختار أيقونة فرص التبرع وبعدها نختار ما تود التبرع له سواء كان مشاريع أو إغاثة أو فرجت أكتب بعدها مبلغ التبرع وبعدها انقر على تبرع الآن وبعدها أدخل الاسم المكتوب على البطاقة الائتمانية ورقم البطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة ورمز الأمان وبعدها انقر على إتمام عملية التبرع.