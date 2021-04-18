نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية| وخطوات رفع الإيقاف علي الخدمات في المقال التالي
أعلنت المملكة العربية السعودية في اليوم الماضي انه سوف يتم عمل حملة خيرية علي منصة إحسان بالمملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، حيث، تهدف منصة إحسان السعودية في تقديم قيم العمل الخيري للأفراد المحتاجين، كما زاد البحث عن منصة إحسان خلال شهر رمضان بعدما قام جلال الملك والسيد ولي العهد بتبرع بملايين من اجل سد حاجة المواطنين المحتاجين بالمملكة السعودية، كما تقدم منصة إحسان السعودية مساعدات للمواطنين المحتاجين كالغارمين واليتم الذي فقد احدي والدية والمواطنين محدودة الدخل والمحتاجين كالطلاب ومعالجة المرضي الذين غير قادرين علي شراء بعض علاجهم، ولاكن تطلب منصة إحسان السعودي التسجيل من جديد فيها لكي تتضمن الاستفادة منها، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل في منصة إحسان السعودية للتبرع إليها أو استفادة المحتاجين منها.
خطوات التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية 1442
تطلب منصة إحسان للأعمال الخيرية في التسجيل إليها من جديد لكي يتم الاستفادة من العمل الخيري التي تقدمة لجميع المواطنين المحتاجين بالمملكة السعودية، كما أن المنصة تعمل باستقبال جميع طلبات المواطنين بعد التسجيل فيها وذلك من خلال الخطوات التالية:
- عليك الدخول علي منصة إحسان للعمال الخيرية وذلك من خلال الرابط التالي: منصة إحسان للأعمال الخيرية.
- بعد الدخول علي منصة إحسان عليك القيام بالتسجيل من جديد.
- يقوم المتقدم بكتابة الاسم كاملاً وبعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن المتقدم، وكتابة رقم الهاتف الجوال.
- يقوم المتقدم بكتابة رمز التحقيق، ثم قم بالتسجيل من جديد.
- سوف يتم تفعيل الحساب الخاص بالعميل المتقدم من خلال الرقم التي يتم الإرسال إليه علي رقم الهاتف الجوال.
خطوات رفع الإيقاف علي الخدمات
رفع الإيقاف علي الخدمات يكون قرار ملكي لا بد عليه، وذلك يكون للمواطنين التي قاموا بالحصول علي عدة قروض بمبالغ كثيرة ولم يتم تسديد هذه المبالغ في الموعد المحدد لهم، فقد حدد انه سوف يتم سداد ديونهم للقروض التي تحدد مؤسسة المملكة، وذلك قم باتباع الخطوات التالية لرفع الإيقاف:
- قم بالدخول علي بوابة ناجز.
- قم اختيار أيقونة تنفيذ وبدأ استعراض الطلبات والطلبات المحالة.
- سوف تظهر إجراءات الطلب ثم طلبات إجراءات الدائرة، ويتم اختيار “أيقونة طلب إصدار قرار أيقاف خدمات.
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