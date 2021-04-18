إن عروض تقسيط شانجان من بنك الراجحي بتسهيلات رائعة في السداد وبقسط يقل عن 2000 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية تعتبر هي الأفضل في شهر رمضان المبارك لعام 2021 ميلاديًا، 1442 هجريًا، وبالاشتراك مع شركة المجدوعي للسيارات، وسنذكر لكم العرضين الأول بتأجير السيارات بتحويل الراتب والآخر بدون تحويل الراتب.

عروض تقسيط شانجان من بنك الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي تحويل الراتب

يمكنك الحصول على عرض تقسيط شانجان من بنك الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي بتحويل الراتب بصورة شهرية بمجموعة من المميزات كالتالي وهي: دفعة أولى%0، ورسوم ادارية 0.50%، وبالنسبة للقسط فهو قسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى%30، ومدة التقسيط خمس سنوات أي تصل إلى نحو 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.61%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 9.61% 1,260 ريال 22,500 ريال

عروض تقسيط شانجان من بنك الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي بدون تحويل راتب

في هذا العرض يمكنك الحصول على تقسيط شانجان من بنك الراجحي بالاشتراك مع مجموعة المجدوعي أقل من 2000 ريال سعودي قسط شهري مع مجموعة من المميزات كالتالي: دفعة أولى تبدأ من%10 ، ورسوم ادارية 0.50%، وقسط شهري منخفض، الدفعة الأخيرة حتى %25، المدة 60 شهر، معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%.

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 11.44% 1,220 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 9.55% 1,509 ريال 27,000 ريال

كيفية التقديم

تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض المجدوعي..

الاتصال على الرقم 8001241222.

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي البنك الأشهر في ذلك العمل.

الشروط والأحكام لشراء سيارة بالتقسيط من بنك الراجحي ومجموعة المجدوعي شانجان

تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 31مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي