شروط التقديم في مبادرة سرب لتاهيل الشباب السعودي على قيادة قطار الحرمين السريع

شروط التقديم في مبادرة سرب يبحث عنها حاليا كثير من السباب السعودية للتقدم الى معهد الخطوط الحديدية من خلال مبادره سرب التى اطلقها المعهد للشباب ويتم التقديم من خلال موقع المعهد على الإنترنت وفق مجموعة من الشروط التي تم الإعلان عنها، والخطوط الحديدية لاغنى عنها فى المملكة كونها شركة متخصصة بكل مايتعلق بالقطارات المتعددة التى جهِزت للركاب لتكون متلائمة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كما صممت لتوفر الراحة وسرعة الوصول للمكان المطلوب وتتوافق اسعار القطارات على حسب الاماكن، كما ان قطار الحرمين السريع ن يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ويقطع المسافة بينهما في خلال ساعتين فقط، وبالتالي يكون عليه طلب كبير لاختصار الوقت الذي يمكن استغراقه في هذه الرحلة بأي وسيلة أخرى.

شروط التقديم في مبادرة سرب لتاهيل الشباب السعودي

أن يكون المتقدم من ابناء السعوديه فقط. يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن 70%. الا يقل عمر المتقدم عن 23 عام ولا يزيد عن 30 وقت التقديم على المبادرة. يجب إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل من لديه شهادة أيلتس. أن يجتاز التقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية. يشترط اللياقة الطبية وأن يتناسب الطول مع الوزن.

مزايا مبادرة سرب لتاهيل الشباب السعودي

يقبض المتدرب في هذه الفترة راتب أو مكافأة شهرية لا تقل عن 4000 ألاف ريال سعودي.

كما انه يتم التأمين على المتدرب من أول يوم في البرنامج كمتدرب.

يبدأ الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج من 8 ألاف ريال سعودي.

والجدير بالذكر ان مدة البرنامج التدريب عام كما يتم التدريب النظري خلال ثلاث شهور والتدريب في مواقع العمل لمدة 9 شهور، كما ان التدجريب يعمل على تخريج دفعات قادرة على العمل في قيادة قطار الحرمين السريع بعد إعادة تشغيله والحاجة للكفاءات متميزة في قيادة القطار، بالنسبة للاسعار تذاكر قطار الحرمين في المملكة فهي تختلف بناء على تاريخ الرحلة والدرجة التي يرغب المسافر فيها وكذلك عدد الأطفال والبالغين المسافرين ومحطتي الانطلاق والوصول وغيرها من العوامل الهامة التى يهتم بها الركاب فى حجز قطار الحرمين السريع ويتم حجز تذاكر القطار الكتروانيا.