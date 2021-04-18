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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احسان الخيرية 1442 وخطوات التقديم علي مساعدة مالية وتسديد قروض ehsan.sa في المقال التالي
التسجيل في منصة إحسان الخيرية ، أطلقت الحملة الوطنية طريقة جديدة ومختلفة للتبرع إلكترونياً عبر منصة إحسان الالكترونية والتي تساعد الكثير من الأشخاص الراغبين في التبرع أن يقوموا بتقديم تبرعاتهم بطريقة آلية سريعة وسهلة، وكان أول من تبرع لمنصة إحسان خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتبرع بمبلغ يصل إلى حوالي 20 مليون ريال سعودي، كذلك سمو ولي العهد محمد بن سمان وتبرع بمبلغ قيمته 10 مليون ريال سعودي.
التسجيل في منصة إحسان الخيرية
بعد إنشاء منصة إحسان الخيرية في يوم الجمعة 4 من شهر رمضان 1442 استقبلت كم كبير من التبرعات والمساهمات الخيرية في ساعات قليلة للغاية، و استمرت عملية جمع التبرعات السخية حتى الآن من قبل العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة، كذلك حرصت شركة أرامكو أن تقوم بتقديم تبرع سخي بقيمة تصل إلى ما يقارب 15 مليون ريال سعودي، حسب ما تم ذكره في وسائل الاعلام السعودي.
طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد
للتسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد لابد من أن تقوم باتباع بعض من الخطوات البسيطة والميسرة كشخص مستفيد من التبرعات والمساهمات السخية التي تقدم عبر المنصة وتضم التالي:
- قم بالدخول للرابط الالكتروني الخاص بمنصة إحسان الخيرية.
- ثم قم بالنقر على كلمة التسجيل بأعلى الصفحة للمنصة.
- سوف يتم بعد ذلك التنقل إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل بالمنصة.
- بعدها يتم النقر على خانة إنشاء حساب.
- ثم يتم كتابة اسنم الشخص المستفيد بالخانة الخاصة به.
- ثم يتم كتابة البريد الالكتروني بالمكان المتخصص لها.
- ثم يجب أن يتم كتابة رقم الجوال السعودي المفعل للمستفيد.
- ثم يتم النقر على إنشاء حساب جديد.
- بعد الانتهاء من كل هذه الخطوات يكون تم التسجيل داخل منصة إحسان الخيرية كشخص مستفيد من التبرع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة احسان الخيرية 1442 وخطوات التقديم علي مساعدة مالية وتسديد قروض ehsan.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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