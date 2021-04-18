منصة احسان الخيرية 1442 وخطوات التقديم علي مساعدة مالية وتسديد قروض ehsan.sa

التسجيل في منصة إحسان الخيرية ، أطلقت الحملة الوطنية طريقة جديدة ومختلفة للتبرع إلكترونياً عبر منصة إحسان الالكترونية والتي تساعد الكثير من الأشخاص الراغبين في التبرع أن يقوموا بتقديم تبرعاتهم بطريقة آلية سريعة وسهلة، وكان أول من تبرع لمنصة إحسان خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتبرع بمبلغ يصل إلى حوالي 20 مليون ريال سعودي، كذلك سمو ولي العهد محمد بن سمان وتبرع بمبلغ قيمته 10 مليون ريال سعودي.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية

بعد إنشاء منصة إحسان الخيرية في يوم الجمعة 4 من شهر رمضان 1442 استقبلت كم كبير من التبرعات والمساهمات الخيرية في ساعات قليلة للغاية، و استمرت عملية جمع التبرعات السخية حتى الآن من قبل العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبيرة، كذلك حرصت شركة أرامكو أن تقوم بتقديم تبرع سخي بقيمة تصل إلى ما يقارب 15 مليون ريال سعودي، حسب ما تم ذكره في وسائل الاعلام السعودي.

طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد

للتسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد لابد من أن تقوم باتباع بعض من الخطوات البسيطة والميسرة كشخص مستفيد من التبرعات والمساهمات السخية التي تقدم عبر المنصة وتضم التالي: