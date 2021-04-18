قرض الراجحي بالتقسيط وبأقل هامش ربح حتى 60 شهر ومبالغ مالية كبيرة

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قرض الراجحي بالتقسيط وبأقل هامش ربح أحد قروض مصرف الراجحي والتي تكون موضع بحث من قبل الكثيرون من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك هذا المنتج بهدف تلبية إحتياجات الأفراد المالية عن طريق سداد مديونية العميل لدي البنوك الأخري وذلك بهامش ربح تنافسي جداً وشروط ميسرة وغير معقدة بالإضافة إلى توفير مبلغ مالي إضافي في حساب العميل ، ويعتبر مصرف الراجحي أحد أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية والذى يقدم قروض شخصية بصيغة إسلامية متوافق مع أحكام الشريعة بالإضافة إلى توفير تسهيلات عديدة. مميزات قرض الراجحي بالتقسيط لقطاع الأفراد قرض شخصي بصيغة إسلامية مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. موافقة سريعة وفورية من مصرف الراجحي عند التقدم بطلب الحصول على تمويل الراجحي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات. يتميز تمويل الراجحي بهامش ربح تنافسي. يبدأ معدل النسبة السنوي من 2.37٪ لجميع الشرائح. إجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء لإتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. يوفر مصرف الراجحي للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الأطلاع على المزيد من المنتجات التمويلية والعروض المصرفية المتاحة لدي البنك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي والتعرف على عروض مصرف الراجحي. يسعى الراجحي إلى إبتكار المزيد من الخدمات التمويلية والتي تهدف إلى تلبية كافة متطلبات وإحتياجات الأفراد من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من قرض الراجحي بالتقسيط وبأقل هامش ربح بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي. كيفية التقديم على قرض الراجحي الفوري يمكن للأفراد من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بالتقسيط وبأقل هامش ربح من مصرف الراجحي التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.

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