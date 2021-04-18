نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أرفع وقف الخدمات// ناجز Najiz عن طريق إحسان يرفع الوقف فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أرفع وقف الخدمات// ناجز Najiz عن طريق إحسان يرفع الوقف فوراً، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين الفقراء عن طريقة التسجيل في خدمة “فرجت للديون” وهي عبارة عن منصة إلكترونية قامت بإنشائها المملكة العربية السعودية من أجل سداد الديون على الغارمين في السجون، وهم الذين عليهم ديون ولم يستطيعوا سدادها، فيتم الحكم عليم بالسجن لمدة كام سنة، ويتم إيداعهم في السجن لحين سدادا الديون، ويوجد بعض الخطوات التي يجب أن نتعبها لكي نستطيع الحصول علي التسجيل في هذه الخدمة وهذا ما سوف نوضحه في هذا المقال.

منصة إحسان وأبشر الإلكترونية لرفع وقف الخدمات



زاد البحث كثيرا عن منصة إحسان في الأيام الماضية للاستفادة من خدامتها عن طريق تسديد الديون أو عن طريق الاستفادة من الزكاة المقدمة للفقراء والمساكين، وتعد منصة أبشر أيضا من المنصات التي تقدم خدمات إلكترونية للأفراد والمؤسسات وهي من أشهر المنصات حول العالم .

ما هي خطوات تسجيل رابط فرجت للديون عبر منصة أبشر ومنصة إحسان؟

أولاً : خطوات التسجيل عبر منصة أبشر لرفع وقف الخدمات:



يتم الدخول على الموقع الرئيسي لمنصة أبشر الإلكترونية ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم ثم تظهر لك خانة قم بكتابة رقم السري بها ومن ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل دخول وتظهر لك أيقونة بها كلمة خدمات قم بالضغط عليها ومن ثم تظهر لك كلمة أبشر فرجت قم بالضغط عليها أخر خطوة وهي أتباع خطوات التسجيل الإلكتروني لسداد ديون السجين.

ثانياً :خطوات التسجيل عبر منصة إحسان:

تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة إحسان ثم تظهر لك أيقونة بها كلمة فرص التبرع وبعد ذلك تظهر لك أيقونة أخرى بها كلمة فرجت

ثم تقوم باختيار مجال السداد ويظهر لك بعدها خانة بها كلمة استعراض الحالة وأخيرا تتبع جميع خطوات التسجيل

ما هي خطوات التبرع لسداد الديون عن طريق خدمات ناجز



تقوم بالدخول على الموقع الرئيسي لمنصة أبشر ثم تضغط على أيقونة ناجز المدرية العامة للسجون، تظهر لك خانات بها مجالات كثيرة تقوم باختيار المجال الذي تريد أن تتبرع فيه، ثم بعد ذلك تقوم بنسخ رقم السداد، ثم تقوم بالضغط على أيقونة سداد .