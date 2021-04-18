نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض سلفة الفوري 1442 بدون تحويل الراتب في المملكة السعودية في المقال التالي
يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية بالتعرف على تفاصيل قرض سلفة الفوري لعام 1442، حيث أنه يعتبر من أهم القروض التي توفرها منصة سلفة الالكترونية لمختلف الشرائح في المملكة السعودية، ويتميز هذا القرض بسهولة الحصول عليه وإيداع مبلغه على الفور في حساب العميل، كما يمكن سداده على فترة مريحة وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب، وذلك بشروط معينة سوف ننشرها لكم في هذا المقال، والجدير بالذكر أن منصة سلفة تعد أو المنصات السعودية التي تقدم قروض سريعة وفورية للمواطنين وذلك بتصريح من البنك المركزي السعودي.
الشروط المطلوبة للحصول على قرض سلفة الفوري 1442
يجب توافر مجموعة من الشروط في المتقدمين على قرض سلفة الفوري للحصول عليه بكل سهولة، ومن أهمها ما يلي:
- أن يكون المتقدم على هذا القرض يحمل الجنسية السعودية ومن أصل سعودي.
- لا يشترط الذهاب إلى مكتب المنصة من أجل التقديم، حيث يمكن إتمام هذا الأمر الكترونياً.
- يجب أن يكون المتقدم على القرض موظف في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل المملكة السعودية.
- يجب ألا يكون عمره أقل من 18 عام وكذلك لا يكون أكثر من 60 عام.
- يجب أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي.
- يشترط أن تكون مدة العمل في القطاع الحكومي لا تقل عن ثلاثة شهور، وبالنسبة للقطاع الخاص يجب ألا تقل عن 6 شهور.
الأوراق المطلوبة للحصول على قرض سلفة الفوري
- يجب على المتقدم على هذا القرض تعبئة نموذج الحصول على القرض من منصة سلفة داخل المملكة السعودية.
- يجب أن يقوم بتقديم الهوية الوطنية الخاصة به.
- خطاب من جهة العمل يحتوي على الدخل الأساسي والوظيفة وتاريخ بداية العامل.
- يجب تقديم كشف حساب بنك خاص بالمتقدم.
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