نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي للاختبارات النهائية ونظام نور لنتائج الطلاب 1442 madrasati platform في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتسجيل علي منصة مدرستي والدخول إلي الاختبارات النهائية عن طريق منصة madrasati platform والتي أطرحتها وزارة التربية والتعليم السعودية لاجتياز جميع الطلاب اختبارات المرحلتين المتوسطة والمرحلة الثانوية وفقا لتعديل الخطة الدراسية التي اقرها الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود للانتهاء من الاختبارات النهائية خلال شهر رمضان المبارك 1442 .

رابط منصة مدرستي madrasati الاختبارات النهائية 1442

حيث تم اليوم الأحد الموافق 18 من أبريل 2021 والموافق 6 من رمضان 1442 بدء الاختبارات النهائية للمرحلتين علي منصة مدرستي وعلي الصفحة الرئيسية لها ويجب علي جميع الطلبة والطالبات الدخول علي المنصة للتأكد من إتمام الامتحانات والاختبارات الخاصة بكل مادة ، وللدخول علي منصة كدرستي يجب اتباع الخطوات التالية :

يجب الدخول علي منصة مدرستي من خلال هذا الرابط

يجب علي الطالب كتابة كافة البيانات الخاصة به علي حساب مدرستي مايكروسوفت التعليمي .

موعد الاختبارات علي منصة مدرستي 1442

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن استكمال اليوم الدراسي وأن أوقات الاختبارات لا تتعدي اليوم الدراسي حيث أنه يعتبر اليوم الأول للاختبارات النهائية وكانت المواعيد كالتالي :

بداية اليوم دراسي في تمام الساعة 10:30 صباحا ويستمر حتي الساعة 12:30 ظهرا ثم يتم بدء أول الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في تمام الساعة 12:30ظهرا حتي تمام الساعة 2:00 عصرا إلي نهاية اليوم الدراسي . وهكذا وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بالمملكة .

تسجيل الدخول عبر منصة مدرستي

للدخول عبر منصة مدرستي وإتمام الاختبارات النهائية يجب إتباع الخطوات التالية :

الخول علي الرابط الخاص بمنصة مدرستي السابق ذكره .

تسجيل البيانات الخاصة بالطالب منها ألاسم وكلمة المرور

الضغط علي تسجيل الدخول للطالب .

تحديد الدروس التي يرغب في تسجيلها وحضورها .

تحديد الاختبارات حسب المرحلة الخاصة بكل طالب .

نظام نور 1442

سوف يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بكل مرحلة وستكون النتائج متاحا الكترونيا يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان المبارك 1442