نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد منصة احسان 1442 ومزايا التسجيل في منصة احسان سدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد منصة احسان الخيرية التي تم إطلاقها في السعودية بالأمر السامي رقم “48019”؛ وذلك من أجل تحقيق الريادة للمملكة العربية السعودية في مجال الأعمال الخيرية والتنموية، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الفعالة للجهات الحكومية والخاصة غير الربحية وتعظيم نفعها، ويعد الهدف الأساسي وراء إطلاق منصة احسان سدايا هو تعزيز العمل الخيري، وضمان وصول التبرعات للمستحقين من الأرامل والمطلقات والأسر الأشد احتياجًا بكل شفافية ووضوح.

تسجيل جديد منصة احسان 1442

تعد منصة احسان سدايا إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ حيث يستطيع المتبرعين الانتقال إلى رابط منصة احسان وإيداع التبرعات بدون فتح حساب والتسجيل في المنصة، كما تتيح الإطلاع على بيانات الحالة التي تحتاج التبرع والتعرف على المبلغ المطلوب، كما أنها تسمح للمستفيدين إمكانية تسجيل جديد منصة احسان وعرض الحالة وما يثبت ذلك بالمستندات والوثائق الرسمية، لتتولى اللجنة المسئولة البحث والتأكد من صحة ما ورد بالمستندات؛ ليتم عرض الحالة على الجهات المختصة، وجمع التبرعات المطلوبة.

طريقة تسجيل مستفيد

الخطوات التالية توضح كيفية تسجيل المستفيدين في منصة احسان سدايا للعمل الخيري:

الانتقال إلى رابط منصة احسان الإلكتروني. النقر على أيقونة التسجيل الكائنة في الصفحة الرئيسية. الانتقال إلى صفحة التسجيل. العمل على تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. النقر على أيقونة تسجيل.

وبهذا يكون استطاع المواطن التسجيل في المنصة كمستفيد، والاستفادة من التبرعات المتاحة في المجالات المتنوعة التي تتيحها المنصة الوطنية للأعمال الخيرية، بما فيها المجال التعليمي والصحي والتقني والاجتماعي والاقتصادي والإغاثي وغيرها.

مزايا منصة احسان سدايا

تهدف منصة احسان سدايا إلى تعزيز العمل الخيري في المملكة من خلال تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية وتعظيم نفعها، بما يحقق النفع للمتبرع والمستفيد بكل شفافية؛ حيث تقدم منصة احسان سدايا العديد من المميزات، من بينها:

التنوع في مجالات التبرع بحيث تغطي مجالات متنوعة لا تقتصر على جوانب بعينها دون جوان أخرى.

السهولة والسرعة في تقديم التبرعات في أي وقت ومن أي مكان دون فرض قيود على المتبرعين.

الشفافية في جمع التبرعات وعرض الحالات وإجمالي التبرعات التي تم جمعها.

الأمان من حيث الحفاظ على المعلومات.

التقارير المستمرة للمتبرعين التي تزودهم بمعلومات عن أثر تبرعاتهم.

كانت هذه أبرز مميزات منصة احسان سدايا التي توفرها لكلا من المتبرعين والمستفيدين، بالإضافة إلى الخطوات التي يستطيع من خلال المستفيد تسجيل جديد منصة احسان.