نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على منصة إحسان ehsan للاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية للتبرعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التقديم على منصة إحسان ehsan 1442 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب وكالة الأنباء السعودية “واس” عن تجاوز مبلغ التبرعات 300 مليون ريال سعودي منذ أن تم إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري يوم الجمعة بتاريخ الرابع من شهر رمضان المبارك 1442هـ وحتى اليوم، وقد تم الإعلان عن استقبال منصة إحسان ما يزيد عن ثلاثة ملايين زائر منذ أن تم إطلاقها في شهر شعبان الماضي، وقد أسهمت المنصة في خدمة ما يزيد عن نصف مليون حالة مستفيدة حتى اليوم من خلال أكثر من مائتي جهة رسمية شريكة بالقطاع الخيري.

التقديم على منصة إحسان ehsan

تم إطلاق منصة إحسان الإلكترونية بأمر ملكي كريم للعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، وذلك عن طريق تقديم حلول تقنية بالشراكة مع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية بهدف تعزيز دور المملكة في الأعمال الخيرية والتنموية، وتتماشي منصة إحسان مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

وتهدف منصة إحسان إلى تمكين القطاعات غير الربحية والتنموية والتوسيع من الأثر الناتج عنها، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني للأفراد بالمجتمع، والتكامل مع الجهات الحكومية المتنوعة والمختلفة لتعظيم النفع منها، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بالقطاعات الخاصة، إلى جانب رفع مستوى الثقة والشفافية للأعمال الخيرية والتنموية.

وتتميز منصة إحسان بأنها سهلة وفي متناول الجميع ممن يرغبون في تقديم التبرعات بأي وقت وفي أي مكان، كما تتميز بالتنوع في المجالات التي يمكن التبرع بها، حيث تعطي فرصة أكبر للتبرع من أجل تغطية كافة الجوانب للعمل الخيري، وأهم ما يميز المنصة هو مبدأ الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، إلى جانب الأمان من خلال تطبيق أعلى معايير التقنية في أمن المعلومات.

رابط منصة إحسان تقديم

يتم التقديم على منصة إحسان ehsan من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة التالي (ehsan.sa)، ثم إنشاء حساباً جديداً على المنصة عن طريق النقر على “تسجيل الدخول”، ثم إنشاء حساب جديد، ثم تعبئة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، وكتابة رمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

ويجب العلم أنه يتم استثمار البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج للأشخاص، ومن ثم توجيه التبرعات لهم وفق كل حالة، وذلك يعمل على تسهيل عملية التبرع لمن يبحثون عن الخير بالتكامل مع باقي المنصات الأخرى، كما تعطي الفرصة لمن يريد في تقديم التبرعات بالتعرف على مجالات التبرع المتاحة بالمملكة من خلال بوابة إلكترونية واحدة سهلة الاستخدام.

تبرعات منصة إحسان “خادم الحرمين الشريفين”

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بمبلغ 20 مليون ريال سعودي للأعمال الخيرية وغير الربحية عن طريق منصة إحسان الإلكترونية.

كما تم الإعلان عن تبرع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي للأعمال الخيرية وغير الربحية.

ويجب العلم أنه يتم الإشراف على منصة إحسان من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إلى جانب كلاً: